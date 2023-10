NTR | Wereldkampioenschap dammen voor het eerst op Curaçao

WILLEMSTAD – Proberen om op een gevaarlijk onnauwkeurige manier een zeer complex onderwerp aan te pakken, vind ik zeer teleurstellend. Het is ongepast om angst te proberen aan te wakkeren bij de kiezers die je verondersteld wordt te vertegenwoordigen.

Ik sta achter al het werk dat in de LOK is gestoken, omdat het ongekende waarde en kansen zal opleveren voor onze economie als geheel, en niet alleen voor de paar grote trustbedrijven die de afgelopen 30 jaar de exclusieve begunstigden zijn geweest.

In de eerste plaats wil ik ingaan op de vergoedingen en tarieven onder het nieuwe regime. We kunnen niet steeds hetzelfde onnauwkeurige en misleidende gesprek blijven voeren. Daarom wil ik de zaken voor eens en voor altijd rechtzetten.

Laat me duidelijk zijn: er is geen sprake van een drastische stijging, er is geen sprake van roofprijzen, er is geen sprake van een onbetaalbaar dure stijging. Zinspelen op iets anders dan dat is niets meer dan bangmakerij.

Momenteel betalen Masterlicentiehouders: ANG 120.000 per jaar met een maximum van 40 domeinen per licentie. Nieuwe aanvragers van een directe licentie betalen volgens de huidige wet 120.000 ANG per jaar met een maximum van 40 domeinen per licentie. Geen

enkele verandering.

Hoewel de LOK zich nog in de ontwerpfase bevindt en de vergoedingen daarom nog niet definitief kunnen worden bevestigd, is hier de huidige status. Kansspelaanbieders betalen een jaarlijkse licentievergoeding van ANG 45.000, een jaarlijkse kansspelbijdrage van ANG 48.000 plus ANG 500 per websitedomein.

Hier zijn enkele voorbeelden:

40 domeinen

HUIDIGE PRIJZEN 120,000

POST-LOK PRIJZEN 113,000

50 domeinen

HUIDIGE PRIJZEN 240,000

POST-LOK PRIJZEN 118,000

100 domeinen

HUIDIGE PRIJZEN 360,000

POST-LOK PRIJZEN 143,000

Het niveau van de vergoedingen is niet de echte kwestie die de heer Croes aan de orde stelt. Het echte probleem is dat zodra de LOK van kracht is, de vergoedingen verschuldigd worden aan de overheid en het publiek – en niet aan de particuliere trustsector. Ik verontschuldig me daar niet voor. Ik zal me nooit verontschuldigen voor het verbeteren van de economie ten behoeve van ieder van ons.

De heer Croes heeft gelijk als hij stelt dat Curaçao een van de grootste jurisdicties ter wereld is, maar het is toch de jurisdictie waar het publiek er het minst baat bij heeft. Hij vermeldde dat de LOK ertoe zou leiden dat Curaçao in directe concurrentie zou komen te

staan met andere jurisdicties zoals Malta en het eiland Man. In deze kwestie heeft hij ongelijk, aangezien we al met hen concurreren sinds ongeveer 2004. – maar in die landen hebben, in tegenstelling tot op Curaçao, de economie en de bevolking er wel van geprofiteerd. In beide landen zijn duizenden (niet honderden) mensen werkzaam.

Zoals vermeld in mijn toespraak tijdens de beurs (SiGMA), bedroegen de directe vergoedingen aan de toezichthouder (MGA) in Malta vorig jaar meer dan 82 miljoen euro. Onze toezichthouder (GCB) had voor dezelfde periode recht op 250.000 euro.

Bovendien bedragen op het eiland Man en Malta, die zeer vergelijkbare eiland rechtsgebieden zijn als Curaçao (met een sterke afhankelijkheid van sectoren als toerisme en financiën), de indirecte bijdragen aan de economie ongeveer EUR 1 miljard / GBP 1 miljard.

Tot nu toe kon Curaçao alleen maar dromen van dergelijke voordelen, de LOK zal het werkelijkheid maken.

Hiermee hoop ik dat je beseft dat de LOK van invloed is op ons allemaal en ons allemaal ten goede komt, niet slechts enkelen van ons.

Mr. drs. Javier Silvania

Minister van Financien,

Curacao

Naschrift KKC

