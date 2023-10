NTR | Wereldkampioenschap dammen voor het eerst op Curaçao

Afgelopen week vond de online gaming beurs SIGMA plaats met deelname van verschillende lokale en internationale stakeholders. Curaçao is een van de grootste aanbieders van diensten wereldwijd op het gebied van online gaming (of casino via de website).

Parlementariër Steven Croes maakte gebruik van de gelegenheid om met verschillende stakeholders te praten over hun meningen en over de door de regering voorgestelde veranderingen in deze sector door de introductie van de “Landsverordening Online Kansspelen” (LOK) die al geruime tijd door de Minister is aangekondigd.

De heer Croes, die 4 jaar in deze sector werkzaam is geweest en dus goed bekend is met deze sector, benadrukt dat de online gaming sector in Curaçao direct (via het trustkantoor) minimaal 200 mensen in dienst heeft, waarbij elk een salaris verdient van tussen de 5000 en 9000 gulden, waarbij de overheid al jaren van de goede inkomsten van loonbelastingheffing geniet.

Indirect werken er ook 300 mensen bij de verschillende notariskantoren, fiskalisten, accountantskantoren, advocatenkantoren, bedrijven in de IT en nog veel meer; die op hun beurt ook goed verdienen aan diensten aangeboden aan de bedrijven in de Online Gaming sector. Dit maakt het allemaal in deze sector, alhoewel voor sommigen een relatief onbekende sector op Curaçao, zonder meer één van de belangrijke economische pilaren van ons land.

Het is daarom erg belangrijk benadrukt de Statenlid dat de nieuwe wetgeving geen negatieve impact heeft op deze sector, welke momenteel tussen de 1000 en 1200 online gaming vennootschappen heeft.

Sommige punten die door lokale en internationale stakeholders zijn genoemd bij de heer Croes, zijn onder andere dat de veranderingen die de regering voorstelt, Curaçao veel duurder zal maken als jurisdictie om zaken mee te doen. Hiermee bedoelen zij onder andere de hoge “substance” eisen die straks aan elk van deze online gaming vennootschappen worden gesteld. Elk van hen moet straks volgens det nieuwe wet binnen een bepaalde tijd een eigen kantoorruimte huren en mensen in dienst nemen.

Ook wil de Minister van Financiën de licentiekosten verhogen, die momenteel op 25.000 gulden per jaar bedragen naar 95.000 gulden per jaar, wat dus een drastische verhoging is! Al deze veranderingen zullen Curaçao aanzienlijk duurder maken, en we moeten nog concurreren met landen zoals Malta en Isle of Man. Iedereen in de sector zegt dat ze geen bezwaar hebben met het reguleren en hervormen van de sector, maar dat dit op een verantwoorde en geleidelijke manier zou moeten gebeuren.

De Gaming Control Board, die volgens de Minister van Financiën belast zal worden met het registreren van alle vennootschappen en het verstrekken van licenties, heeft onlangs laten weten dat het niet onmogelijk is dat zij deze verantwoordelijkheid aan buitenlandse partijen zullen overdragen.

De heer Croes waarschuwt dat wij voorzichtig moeten zijn als we andere (concurerende) landen informatie geven over de op Curaçao geregistreerde vennootschappen. Ook stelt de heer Croes dat het niet de bedoeling kan zijn dat gegenereerde gelden straks Curaçao zullen verlaten.

Volgens de heer Croes heeft de Minister van Financiën de stakeholders op Curaçao al bijna een jaar niet voldoende duidelijkheid gegeven over zijn plannen, maar blijft hij deze wel noemen in het buitenland wanneer hij online gaming beurzen bezoekt. Dit brengt veel onzekerheid met zich mee voor de bedrijven in de online gaming sector op Curaçao.

In een sector waar veel miljoenen in omgaat, moeten er geen onzekerheden bestaan, omdat deze bedrijven mogelijk elders een vergunning zullen gaan aanvragen waar er meer stabiliteit is. Dit is notabene al aan de gang en dus zeer zorgwekkend.

Tot slot dringt de heer Croes er bij de Minister van Financiën op aan om naar de adviezen van de lokale sector experts te luisteren, die meer dan 30 jaar ervaring hebben in de online gaming sector, om te voorkomen dat bedrijven om welke reden dan ook Curaçao verlaten, met als gevolg een aanzienlijk (goed betaalde) banen verlies.

Steven Croes,

Statenlid PAR

Curacao

Naschrift KKC

