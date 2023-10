NTR | Wereldkampioenschap dammen voor het eerst op Curaçao

Van der Bunt-George neemt ontslag na dispuut met bestuur



Willemstad – Naar nu blijkt heeft algemeen directeur Maghalie van der Bunt-George van het VPCO-schoolbestuur op 2 september haar ontslag ingediend bij het bestuur.

Daarop is de afgelopen zes weken intensief gesproken; het bestuur zelf spreekt van ‘interacties en uitwisselingen’. Ook is er een gesprek geweest met de schooldirecties en leden van het bovenschools management.

Dit heeft echter niets of in elk geval onvoldoende opgeleverd: ,,Deze contacten over en weer hebben niet geleid tot nieuwe inzichten om tot een andere uitkomst te komen”, schrijven vicevoorzitter Thomas Domhoff en secretaris Jaap Maris.

De brief is van zaterdag 7 oktober jongstleden en is gericht aan het VPCO-personeel (Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs), een schoolorganisatie die zeven scholen bestuurt voor funderend onderwijs en voortgezet onderwijs op Curaçao.

Het uitgangspunt van het bestuur is de governance van de VPCO effectiever en meer eigentijds te maken. Dat wordt uitgelegd in een gisteravond uitgestuurde persverklaring. ,,Tevens betekent dit een bredere draagkracht op verschillende portefeuilles binnen onze organisatie waarbij de talenten van verschillende individuele personen binnen de organisatie optimaal worden ingezet.” Het bestuur heeft vandaag een gesprek met de dragende kerken om een en ander toe te lichten en mogelijke vragen verder te beantwoorden. Deze week zullen ook de eerste stappen worden genomen met de directies en het bovenschools management rond het nieuw beoogde model.

Het personeel wordt gevraagd dit overleg eerst af te wachten; mochten er daarna vragen zijn, dan kunnen de medewerkers bij hun schooldirectie terecht.

Het ontslag zou per 1 december aanstaande ingaan, maar daarover zijn nog geen officiële mededelingen gedaan. Intussen heeft Van der Bunt-George de medewerkers zelf ook een mail gestuurd: ,,Jullie hebben helaas inmiddels via het bestuur vernomen dat ik mijn ontslag heb ingediend bij de VPCO. Ik heb mij in de afgelopen 6,5 jaar met hart en ziel ingezet voor de VPCO, voor onze leerlingen, voor jullie allen en voor het Curaçaose onderwijs in zijn algemeenheid.”

De algemeen directeur geeft aan ‘trots te zijn op jullie allen en ik ben trots op de geweldige resultaten die we samen hebben bereikt’. ,,Onder mijn leiding hebben we tweetalig onderwijs geïntroduceerd op onze havo/vwo- en vsbo-scholen. We hebben vroeg-vreemdetalenonderwijs geïntroduceerd op onze fo-scholen, stappen gezet wat betreft digitalisering en nog zo veel meer. We hebben samen crisissituaties zoals covid en het incident op Marnix College doorstaan. Onze scholen hebben in de afgelopen jaren geweldige resultaten geleverd en al onze scholen zijn gegroeid in een markt van krimp.”

Volgens Van der Bunt-George is er de afgelopen tijd ‘helaas een verandering gekomen in de samenwerking tussen mijzelf en het bestuur’. ,,Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik – om trouw te blijven aan mijn eigen waarden en normen – niet anders kon dan mijn conclusie trekken en ontslag indienen, zodat het bestuur ruimte heeft iemand te kiezen die meer past bij wat zij voor ogen hebben.”

De directeur heeft ‘heel lang gehoopt’ dat ze er met het bestuur misschien toch uit kon komen, maar dit is niet gelukt. Op 20 oktober komt ze terug van vakantie en zal dan zorgdragen voor de overdracht. In de komende maanden gaat Van der Bunt-George ‘eerst tot rust komen’ en zich vervolgens weer beschikbaar stellen op de arbeidsmarkt.

