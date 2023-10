NTR | Wereldkampioenschap dammen voor het eerst op Curaçao

Er zijn zaterdag honderden doden en gewonden gevallen aan Israëlische én Palestijnse zijde. Dat gebeurde nadat Hamas, de Palestijnse groep die de Gazastrook controleert, een verrassingsaanval op Israël was begonnen. Wat weten we tot nu toe?

Volg de laatste ontwikkelingen rond het geweld in Israël en de Palestijnse Gebieden in ons liveblog.

De aanval van Hamas op Israël begon zaterdagochtend met duizenden raketten. Ook wisten strijders van Hamas de zwaarbewaakte grens tussen de bezette Gazastrook en Israël over te steken, onder meer met paragliders. Hamas sprak over “de grote strijd om de laatste bezetting op aarde te beëindigen”.

Zulke aanvallen op Israël zijn er wel vaker, maar de omvang van de aanvallen van zaterdag is heel uitzonderlijk. Bovendien bleef het niet bij raketten. Hamas-strijders trokken door Israëlische grensdorpen om burgers te doden of te ontvoeren naar de Gazastrook.

De raketten van Hamas raakten doelen in de buurt van de Gazastrook, in Jeruzalem en in Tel Aviv. De gevechten van Hamas-strijders op Israëlisch grondgebied vonden vooral rond de grens tussen de Gazastrook en Israël plaats.

De timing van de aanval is opvallend. Het was zaterdag bijna exact vijftig jaar geleden dat de Jom Kipoer-oorlog begon: op 6 oktober 1973 voerden Syrië en Egypte een verrassingsaanval uit op Israël. Bovendien was het sjabbat, de wekelijkse rustdag voor joden. Ook was het Sim­chat Tho­ra, de nationale feestdag waarop wordt gevierd dat het joodse volk de Thora bezit. Veel mensen waren daarom thuis.

Israël reageerde snel met een tegenaanval: Operatie IJzeren Zwaarden. Die bestaat vooral uit luchtaanvallen op de Gazastrook. “We zijn in oorlog en we zullen winnen”, zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu een paar uur later in een opgenomen verklaring.

Israël werd vooral verrast door de complexiteit en de coördinatie van de massale aanval van Hamas, die in die zin ongekend was. Maar de aanval zelf kwam niet onverwacht, merken critici op. Door de Israëlische bezetting van de Palestijnse Gebieden en het structurele geweld dat daarmee gepaard gaat, loopt het geweld al langere tijd op. Pro-Israëlische partijen spreken van “terreur” en “recht op zelfverdediging”, maar pro-Palestijnse partijen hebben het over “verzet tegen de bezetting” en “apartheid”.

2023 is het dodelijkste jaar in de regio sinds 2005, met vooral doden aan Palestijnse zijde. Sinds 2008 vielen volgens cijfers van de Verenigde Naties in totaal 6.407 Palestijnse en 308 Israëlische doden.

Hamas kreeg al snel bijval van de Palestijnse militante beweging Islamitische Jihad. Op beelden op sociale media was te zien hoe Palestijnse schutters slachtoffers maakten in Israëlische plaatsen.

In de loop van de dag kondigden Hamas en Islamitische Jihad aan dat ze Israëlische burgers en militairen gevangen hebben genomen. Op beelden op sociale media is te zien dat sommigen naar de Gazastrook zijn gebracht. Israël bevestigde dit nieuws later. Hamas sprak toen al van “genoeg strijders” om een gevangenenruil met Israël af te dwingen. Het doel van de groep is om alle Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen, waar zij vaak slecht worden behandeld, te bevrijden.

Volgens Hamas is de aanval van zaterdag nog maar het begin. De leider van de terreurgroep zei dat de organisatie “op de rand van een grote overwinning” staat en van plan is de strijd uit te breiden naar de Westelijke Jordaanoever. Israël zal op zijn beurt hard reageren, beloofde Netanyahu. “Onze vijand zal een prijs betalen die nog nooit is gezien.”

De VN-Veiligheidsraad komt zondag bijeen om het geweld in Israël en de Gazastrook te bespreken. Ondertussen heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies over Israël en de Palestijnse Gebieden aangepast en hebben verschillende luchtvaartmaatschappijen, waaronder de KLM, hun vluchten naar Israël geannuleerd.

