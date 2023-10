NTR | Wereldkampioenschap dammen voor het eerst op Curaçao

Kim Hendriksen



Het wereldkampioenschap dammen wordt dit jaar voor het eerst op Curaçao georganiseerd. De sport is op het eiland nog niet heel populair, maar de Curaçaose Dam Bond hoopt dat dit toernooi daar verandering in gaat brengen.

Met een prijzenpot van 40.000 euro is het meedoen aan de kampioenschappen een serieuze zaak. Dat blijkt ook door de strenge regels die gelden omtrent de deelnemers.

Zo mogen de deelnemers vóór de wedstrijd niet geïnterviewd worden en worden zij tijdens de wedstrijd gecontroleerd als ze naar het toilet gaan.

Video: Kim Hendriksen

“Met zo een grote prijzenpot staat er veel op het spel voor de deelnemers. Met de technologie tegenwoordig kan er makkelijk informatie over de tegenstander worden gedeeld via mobiele telefoons of bijvoorbeeld een smartwatch”, vertelt Clifton Agata, toernooidirecteur en voorzitter van Fundashon Dam Korsou (FDK).

De voorzitter hoopt dat door het organiseren van de kampioenschappen op het eiland, de populariteit van de sport in de lift komt. “Sinds 2017 hebben we ons best gedaan om dammen op het eiland onder de aandacht te brengen.”

“Zo hebben we sinds 2017 een eigen damhuis, waardoor steeds meer mensen bij ons komen dammen. Op dit moment is het niet een van de populairste sporten, maar ik denk dat na de inspanningen van het team, steeds populairder begint te worden.”

Waarom het wereldkampioenschap dan toch op Curaçao wordt georganiseerd? “In 2019 hebben we een Curaçao Open Challege georganiseerd, dat is een driesterren World Cup-toernooi. Hierbij was de president van de World Draughts Federation (FMJD) ook aanwezig. Hij zag wat we hebben gedaan en hij vroeg of wij ook een wereldkampioenschappen zouden kunnen organiseren. Die challenge hebben we aangenomen.”

Er doen dit jaar rond de achttien landen mee aan het toernooi. “Er hadden zo rond de twintig landen die mee wilden doen, maar vanwege visa-problemen met landen uit Mongolië, Afrika en Haïti, konden deze deelnemers helaas niet meedoen.”

Een aantal deelnemers zijn onderweg naar Curaçao gestrand omdat zij toch geen visum konden krijgen. “Daarom zijn de spelers uit Nederland op dit toernooi oververtegenwoordigd, omdat zij geen visum nodig hebben.”

Uit Curaçao doet een speler mee aan het toernooi: Mijail Eisden. “Hij heeft de titel Master Federation behaald en kon op de valreep meedoen aan het toernooi omdat een andere deelnemer Curaçao niet kon bereiken door visa-problemen.”

De wereldkampioenschappen duurt nog tot 13 oktober.

Bron: NTR/CaribischNetwerk