Nu of nooit! | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Het is nu of nooit. Als het merendeel van de bevolking zich aan de regels van afstand en hygiëne houdt dan kan een exponentiële toename van het aantal coronabesmettingen voorkomen worden.

Epidemioloog Izzy Gerstenbluth stond gisteren voor de derde dag op rij de pers te woord, maar had dit keer inspecteur Ronny Cornelis van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) en politiewoordvoerder Imro Zwerwer aan zijn zijde.

De drie doen opnieuw een oproep aan alle bewoners van Curaçao om zich te houden aan de regels van sociale en fysieke afstand en hygiëne. Maar de toon van de boodschap is steeds dringender.

Zes dagen nadat de eerste lokale besmetting – zonder duidelijke bron of link met een bezoek aan het buitenland – zich voordeed, was de zaak gisterochtend nog onder controle met veertien actieve gevallen. Daar kwamen gisteravond nog vier nieuwe cases bij, waarmee het totaal aantal actieve gevallen neerkomt op 18. Daarvan gaat het in 17 gevallen om lokale transmissie.

De vier nieuwe cases die er gisteravond bij zijn gekomen, zijn allemaal verbonden aan een reeds bestaande cluster, namelijk die van de familie. Gerstenbluth zei gisterochtend al dat er zeker meer besmettingen zullen volgen. ,,Mensen die op het eiland rondlopen verspreiden het virus. Dat is de realiteit”, zei de epidemioloog.

Dat er meer besmettingen bijkomen, is op zich geen drama. Het moet niet te snel gaan en in zulke grote aantallen dat de zorgcapaciteit in het gedrang komt en daarmee niet alleen de behandeling van Covid-patiënten maar ook de dagelijkse zorg. Het tempo van verspreiding moet worden afgeremd. Dan is het belangrijk om afstand van elkaar te houden.

Gerstenbluth: ,,Contacten beperken en fysiek afstand houden, dat is het belangrijkste.” Zijn team richt zich op het zo snel mogelijk detecteren van besmettingen, het isoleren van positief geteste mensen en het natrekken van de nabije contacten van die personen.

Het Korps Politie Curaçao en de inspectie van MEO voeren gerichte controles uit. MEO wijst ondernemers op het naleven van de hygiëne-instructies en aanduidingen om twee meter afstand te houden. Ondernemingen die zich niet aan de regels houden worden daar eerst in een persoonlijk gesprek op gewezen, maar als dat niet helpt wordt de zaak gesloten en krijgt de eigenaar een boete.

Vandaag kunnen eigenaren van bars en snèks een informatiesessie van de overheid bijwonen over maatregelen voor preventie en hygiëne. Wie wil deelnemen kan zich tot 12.00 uur vanochtend registreren.

De politie heeft de controles deze week geïntensiveerd en die zijn vooral gericht op plekken waar te veel mensen tegelijkertijd samen kunnen komen. Woordvoerder Zwerwer adviseert eenieder die van plan is clandestien een feest te organiseren, daarvan af te zien. ,,We zijn op de hoogte en we zullen optreden. Het gaat hier om de bescherming van de volksgezondheid.”

Zwerwer benadrukt dat de politie geen uitzonderingen maakt en over het hele eiland patrouilleert. Anders dan tijdens de lockdown, merkt de politie dat er nu veel weerstand en weinig begrip is voor de maatregelen. ,,Juist nu de situatie echt serieus is en het belangrijk is om afstand te houden.”

Het dringend verzoek aan eenieder is om wél mee te werken. Het korps kan onmogelijk over het hele eiland controleren. Zwerwer: ,, Als we ons gedragen als verantwoordelijke burgers, dan heeft de politie minder te handhaven.”

Bron: Antilliaans Dagblad