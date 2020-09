Nu.cw | Sustainable Development Week van 28 september tot 2 oktober

Het is vandaag op de kop af vijf jaar geleden dat de overheid de doelen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Developmet Goals – SDG’s) introduceerde. Dit is een plan om in 2030 tot een duurzame wereld te komen.

In de landen van het Koninkrijk wordt de vlag gehesen om aandacht te geven aan de Agenda 2030. COVID-19 laat volgens de regering de noodzaak voor de wereld zien om samen te werken. Met het hijsen van de vlag telt de regering af voor de eerste editie van de Curaçao SDG Action Week. Die vindt van 28 september tot 2 oktober plaats.

De overheid nodigt iedereen uit om deel te nemen aan de Curaçao SDG Action Week die volgens eigen zeggen is volgeladen met interessante sessies om kennis over te dragen over de ontwikkeling van SDGs op Curaçao.

Op www.curacao2030.com is meer informatie te vinden of kan worden geregistreerd. Er is ook een Facebook-pagina “SDG Curaçao 2030”.

Bron: Nu.cw