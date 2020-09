ParadiseFM | 16 jaar geëist tegen man die zijn neef doodschoot

In hoger beroep is gisteren 16 jaar geëist tegen de 31-jarige Nathaniel Doran. In eerste aanleg is hij veroordeeld tot 14 jaar. Doran heeft in 2017 zijn eigen neef doodgeschoten.

Volgens Doran schoot hij om zichzelf te beschermen en wilde zijn neef juist hem vermoorden. Het OM gelooft dat verhaal niet en zegt dat Doran zijn familielid doodschoot vanwege een grapje, dat bij hem niet in goede aarde viel. De rechter doet over drie weken uitspraak.

Volgens het OM voelde de moordenaar zich vernederd door een grapje dat in het bijzijn van meerdere mensen werd gemaakt. Hij ging later verhaal halen bij de neef. Volgens eigen zeggen wilde hij zijn neef terug pakken door hem bang te maken.

De dader stelt dat de neef daarop een pistool pakte waarop Doran uit zefverdediging meerdere malen schoot. Het OM gelooft die verklaring niet, zo is er nooit een wapen gevonden dat de neef zou hebben gebruikt.

Bron: ParadiseFM