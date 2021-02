Nu.cw | Spannende bokswedstrijden bij CuraBox zaterdag

Curacao Boxing Association (CuraBox) organiseert op zaterdag 27 februari een aantal bokswedstrijden waarbij atleten van verschillende bokssscholen van Curaçao het tegen elkaar zullen opnemen.

De gevechten vinden plaats bij Supreme Boxing Centre van 18.00 tot 19.00, die als sponsor zijn faciliteiten beschikbaar stelt.

CuraBox heeft al meerdere malen bewezen dat het mogelijk is om op een verantwoorde manier bokswedstrijden te organiseren, rekening houdend met de COVID-19 maatregelen.

In januari van dit jaar organiseerde de boks-associatie de ‘Battle of the middle weights’, die geslaagd werd gevonden ondanks alle corona restricties. Ook bij de wedstrijden van komende zaterdag zullen de vechters getest worden op COVID-19 en is er geen publiek toegestaan.

De volgende wedstrijden staan aanstaande zaterdag op het programma:

Welterweight 63-69 kg Delano Streedel (Supreme Boxing Centre) vs Fabian Williams (Team Farao)

Catchweight 77 kg Dwinley Mathilda (Supreme) vs Kurt Neuman (Attaf)

Middleweight 69-75 kg Ronin Prince (Attaf Fighting Factory) vs Kevin Palma Reales (Team Farao)

De wedstrijden zijn live en gratis te zien via de livestream van Sport.cw.

Bron: Nu.cw