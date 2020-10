Nu.cw | Ronny Cornelis: samenscholing grootste probleem

Mensen die samenscholen vormen het grootste probleem in de strijd tegen verspreiding van het coronavirus. Ronny Cornelis van het Multi Disciplinaire team merkt wel een gedragsverandering bij mensen.

Cornelis voerde afgelopen weken in samenwerking met politie, douane en MEO controles uit op de sluitingstijden en de maatregelen van de overheid waaronder social distancing en hygiëne bij horecagelegenheden.

“Mensen moeten zich realiseren dat als ze zich niet aan de maatregel houden, de kans op een ‘lockdown’ of ‘shelter in place’ groter wordt. In het begin kregen we negatieve reacties, maar momenteel zien we dat mensen steeds beter op de hoogte zijn en beter gehoorzamen”, aldus Cornelis.

Nu.cw sprak met Cornelis over de controles die zijn team ‘s avonds uitvoert.

