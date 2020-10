Nu.cw | Pempy zingt niet voor ouderen tijdens corona

Op de Internationale Dag van de Ouderen bestaat het project Nostalgia vijf jaar. Nostalgia is een project dat livemuziek brengt naar ouderen in verzorgingstehuizen om hun dag op te vrolijken. Jaarlijks bereikt het project circa 1000 ouderen.

Al 5 jaar lang gaat Frensley ‘Pempy’ Lucas elke werkdag langs verzorgingstehuizen en zingt gezellige en bekende liedjes voor de bewoners. Door middel van livemuziek weet hij ouderen van verschillende instellingen een leuke dag te bezorgen met liedjes van vroeger. In de afgelopen 5 jaar wist hij gemiddeld 25 zorginstellingen per maand te verblijden met zijn muziek.

Pempy Lucas betreurt het dat hij in de afgelopen maanden niets voor de ouderen heeft kunnen doen. “Ik ben blij dat ik het project tijdens normale omstandigheden dagelijks heb mogen uitvoeren. Nu mis ik de ouderen, maar ik hoop hen spoedig weer te kunnen entertainen met mijn muziek”, aldus Pempy Lucas. De organisatie is op zoek naar alternatieve oplossingen om het project toch weer van start te kunnen laten gaan.

Nostalgia is in april 2015 van start gegaan. Curaçao Cares, een organisatie die zich richt op het inspireren en aanmoedigen van actief burgerschap en het bevorderen van sociale samenhang, is destijds benaderd met het verzoek om het project op te zetten en te coördineren.

In samenspraak met de verschillende verpleeg- en verzorgingstehuizen wordt het project uitgevoerd en kunnen de ouderen genieten van een ochtend of middag met aangename muzikale entertainment.

Bron: Nu.cw