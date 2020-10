Nu.cw | Zr.Ms. Pelikaan weer terug op Curaçao

Zr.Ms. Pelikaan is donderdag om 10.00 uur de haven van Curaçao binnen gevaren. Het ondersteuningsschip vertrok op 17 september vanuit Nederland naar het Caribisch gebied.

Sinds eind vorig jaar was het schip in Nederland voor groot onderhoud en een midlife update.

Het is de eerste keer dat het schip grondig onderhoud heeft gekregen sinds het in 2006 in gebruik werd genomen. De Pelikaan opereert al 13 jaar in de Caribische zee. Het schip verricht hier ondersteuningszaken en levert noodhulp. Met de update kan het schip weer jaren vooruit, aldus de Marine.

Eén van de speerpunten bij het onderhoud was de installatie van een nieuwe kraan. Daarmee is er beter overzicht op de FRISC’s als ze te water worden gelaten.

Het was aanvankelijk de bedoeling dat de Pelikaan al in augustus terug naar de Cariben zou vertrekken, maar zaken als de coronacrisis en het weer zorgden voor wat vertraging.

In iets meer dan dertien dagen voer het schip naar Curaçao. Bij het vertrek op 17 september was de verwachting dat de Pelikaan er 16 dagen over zou doen.

