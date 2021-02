Nu.cw | Rasta Moses slaapt nog steeds in ontruimde woning

Edward Koeiman, beter bekend als Rasta Moses, brengt nog steeds de nacht door in zijn woning, ondanks de ontruiming van afgelopen vrijdag. Met groot machtsvertoon werd zijn woning leeggehaald, maar Moses blijkt te weigeren te vertrekken.

Rasta Moses werd afgelopen vrijdag de woning uitgezet die hij de afgelopen veertig jaar bewoond heeft. Hij heeft de woning te Brakkeput Mei Mei vier decennia geleden gekraakt en de eigenaren hebben hem al die tijd gedoogd.

Enkele maanden geleden is er een juridisch gevecht ontstaan tussen Moses en Asiento Zeilhaven. Afgelopen december bepaalde de rechter al dat Rasta Moses het huis uit moet. Omdat hij daar geen gehoor aan heeft gegeven, zijn afgelopen vrijdag zijn spullen uit de woning gehaald door de politie.

Moses op zijn beurt zegt dat de uitzetting onterecht is, aangezien hij in hoger beroep is gegaan tegen het vonnis en hij daarom nog in de woning mag blijven tot in ieder geval het hoger beroep.

Het zit de laatste tijd niet mee voor Rasta Moses. Op 21 januari mocht hij zijn partij Partido Politiko Kunukero niet aanmelden voor de verkiezingen 19 maart aanstaande. Rasta Moses heeft uit religieuze overwegingen altijd zijn gezicht helemaal bedekt.

Omdat hij in het WTC, waar de aanmelding van politieke partijen plaatsvond, weigerde zijn masker af te zetten, kon hij niet geïdentificeerd worden en daarmee geen kandidatenlijst inleveren.

Precies hetzelfde gebeurde op de dagen van de voorverkiezingen. Hij was naar de stembus gegaan om zijn stem uit te brengen maar toen hem werd gevraagd om zijn gezicht te laten zien, weigerde hij dat. Daardoor mocht hij niet stemmen.

Bron: Nu.cw