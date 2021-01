Nu.cw | Premier St. Maarten: Ondanks vele uitdagingen tevreden over 2020

Minister-president Silveria Jacobs van St Maarten kijkt in haar nieuwjaarstoespraak tevreden terug op 2020. Op de eerste plaats omdat er ook dit jaar geen orkanen zijn geweest.

“Ik ben heel dankbaar voor nog een jaar zonder noemenswaardige natuurlijke verwoesting”, aldus Jacobs. “We hadden onze uitdagingen als natie, en de wereld stond de laatste tijd voor hun grootste uitdaging: bestrijding van de wereldwijde COVID-19 pandemie.”

“Sint Maarten begrijpt nu hoe we om moeten gaan met COVID-19, dit in tegenstelling tot de situatie in maart toen we begonnen met onze maatregelen. Deze hindernis vereiste veel verandering en aanpassing van de manier waarop we dingen doen. Eerlijk gezegd heeft COVID-19 ons de mogelijkheid gegeven om alternatieve middelen te vinden om inkomsten te genereren, het internet volledig te benutten en het volledige potentieel ervan te realiseren”, aldus Jacobs.

De premier zegt dat veel mensen in 2020 een verlies aan inkomen hebben gekend. Ook benadrukt ze dat de economie op weg was naar herstel, na de verwoesting van de orkanen in 2017. Jacobs: “Ondanks al deze uitdagingen blijft de regering van St. Maarten samenwerken met onze Koninkrijkspartners voor de verbetering van onze mensen en de duurzaamheid van de economie van ons land.”

Jacobs is ook trots op het feit dat er afgelopen jaar meer samenhang is geweest tussen de uitvoerende en wetgevende macht van de regering. “In het belang van Sint Maarten hebben we de politiek terzijde geschoven. Met het gemeenschappelijke doel: welvaart voor ons eiland en zijn inwoners. Om dat te bereiken hebben we de behoeften van ons land op de eerste plaats gezet.”

Tot slot uit de Sint Maartense premier haar dankbaarheid aan alle partners binnen het Koninkrijk der Nederlanden voor hun steun in het afgelopen jaar. “We kijken ernaar uit om in het nieuwe jaar op alle niveaus te blijven samenwerken. 2021 biedt ons meer kansen om ons partnerschap te blijven ontwikkelen, definiëren en bevorderen. Er is nog veel ruimte om als partners te groeien en te leren.”

Bron: Nu.cw