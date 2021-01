PBC | PCR-test rechtszaak Nederland niet persé gevolgen voor Aruba, Curaçao en Sint-Maarten

Persbureau Curacao Met vonnis

Het kort geding dat Jeroen Pols tegen de Nederlandse Staat heeft gewonnen, reikt waarschijnlijk niet verder in het Koninkrijk, behalve mogelijk voor de eilanden van Caribisch Nederland.

Pols eiste dat Nederland niet mag vragen dat zijn vrouw en kinderen voor een terugreis naar Nederland eerst een PCR-test moeten ondergaan en een negatief testresultaat moeten tonen.

Zijn gezinsleden zijn momenteel in Tanzania zijn en volgens de nieuwe maatregelen mogen ze zonder negatieve PCR-test niet naar Nederland terugreizen.

Maar de rechter vindt het bezwaar van Pols terecht. Zijn gezinsleden kunnen niet tegen hun wil gedwongen worden een PCR-test te laten afnemen, daar is geen wettelijke grondslag voor.

De rechter stelt bovendien dat je een luchtvaartmaatschappij vliegmaatschappij niet de opdracht kunt geven het werk van de overheid te doen, door te controleren of de passagiers al of niet een pcr-test hebben gedaan. Hij vindt daar geen grondslag voor in de wet.

Antilliaanse eilanden

De zaak in Nederland is een kort geding en geen bodemprocedure. Er wordt een tijdelijke voorziening getroffen door de Nederlandse rechter gebaseerd op Nederlands recht.

Op Curaçao, Sint-Maarten en Aruba gelden andere regels zoals de recent in werking getreden Noodwet op Curaçao. Het is niet meteen gezegd dat een soortgelijke zaak op de eilanden daarom hetzelfde resultaat zal krijgen.

Voor de eilanden van Caribisch Nederland mogelijk wel, als is dat ook daar geen uitgemaakte zaak.

De Nederlandse Staat is in beroep gegaan. Het kabinet zegt vast te houden aan de verplichting om een negatieve PCR-test te overleggen voor reizigers die terugkeren naar Nederland.

