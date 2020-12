Nu.cw | Politie tevreden over gedrag, 40 boetes uitgedeeld

De politie is tevreden over het gedrag van de bevolking. “Over het algemeen kwalificeren we het gedrag van het publiek in verband met de maatregelen als acceptabel”, aldus de politie in een verklaring.

Op vrijdagavond liet de politie weten de 48 uren daarvoor in totaal 40 boetes te hebben uitgedeeld in verband met de Covid-19 maatregelen. De meeste boetes werden opgelegd in verband met overtreding van de avondklok. Ook voor het overtreden van de sluitingstijden van horecagelegenheden werd proces-verbaal opgemaakt.

De politie heeft op verschillende plekken roadblocks opgeworpen en 67 voertuigen gecontroleerd. Twee chauffeurs zijn daarbij op de bon geslingerd voor een verlopen verzekeringsbewijs.

De politie zegt ondanks de boetes tevreden zijn over het gedrag van de meeste mensen. Aan de oproep om thuis te blijven en kerst in kleine familiesfeer te vieren, werd volgens de politie volop gehoor gegeven.

De politie hoopt dat mensen zich ook de komende dagen aan de regels houden, ook rond de jaarwisseling. De politie zegt de sociale controle van mensen op prijs te stellen en roept op om overtreding van de Covid-19 maatregelen te melden op 917 of te WhatsAppen op +5999 524 2480.

Bron: Nu.cw