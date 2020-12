NU | Nederlands marineschip in Caraïben moet terug naar Nederland voor reparatie

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Groningen, dat patrouilleert in het Caribisch gebied, moet terug naar Nederland voor reparaties. Dat meldt Defensie zondagavond. Het schip moet op 16 januari terugkeren in Nederlandse vaarwateren.

Het gaat om een defect in de aandrijving van het schip. De reparatie hiervan is dusdanig ingewikkeld, dat het volgens Defensie beter in Nederland kan worden uitgevoerd. Aan boord van het schip is een maritieme gevechtshelikopter, die mee terug zal gaan naar de haven in Den Helder.

Zr.Ms. Groningen zal niet worden vervangen door een ander schip, omdat de Nederlandse marine daar momenteel geen beschikbare vaartuigen voor heeft.

De taken van de Groningen worden overgenomen door de Kustwacht Caribisch Gebied. Dit is de eigen kustwacht van Caribisch Nederland. Het schip wordt ingezet voor operaties tegen terrorisme, piraterij en drugshandel.

Als er in de afwezigheid van de Zr.Ms. Groningen noodsituaties ontstaan, dan kan de marine nog besluiten om alsnog een schip te sturen. Ook is er nog een ondersteuningsschip aanwezig in het Caribisch gebied, de Zr.Ms. Pelikaan. Dat schip is volgens Defensie echter niet geschikt om te patrouilleren.

Bron: NU.nl