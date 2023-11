Nu.cw | Knipselkrant wint rechtszaak over publicatie masterlicentiehouder

De hoofdredacteur van de Knipselkrant Curacao, Nardy Cramm, heeft een rechtszaak gewonnen die werd aangespannen door Cyberluck Curaçao. De rechtszaak ging over een publicatie die Cramm deed over het online gokbedrijf.

De publicatie was een onderschrift bij een foto waarin stond dat er bij Cyberluck illegale sublicenties worden afgegeven voor het beheren van buitengaatse hazardspelen. Cyberluck vond deze uitspraak misleidend en onjuist, waardoor ze Cramm voor de rechter sleepten.

Volgens de rechter kreeg Cyberluck gelijk, omdat de informatie niet juist was. Cramm moest de twee berichten in een eerdere rechtszaak rectificeren.

Toch besloot de Hoge Raad anders, namelijk dat de uitspraken van Cramm onder vrijheid van meningsuiting vallen. Daarnaast oordeelde de Hoge Raad dat het afgeven van sublicenties inderdaad illegaal is, waardoor Cramm het onderschrift onder de twee berichten gewoon mocht plaatsen.

Cyberluck ging in cassatie te gaan, maar dat werd verworpen. Cramm en daarmee de Knipselkrant komen als sterkste uit de strijd.

Bron: Nu.cw

Naschrift KKC

Lees ook: Tweets Hoge Raad:

1/4 Caribische zaken. Kort geding. Vorderingen tot rectificatie van publicaties in de Knipselkrant Curaçao waarin is gesteld dat sprake is van illegale sublicenties aan online gokbedrijven.

2/4 Gemeenschappelijk Hof wees vorderingen af: de hoofdredactrice van de Knipselkrant Curaçao mag sublicentieverlening ‘illegaal’ noemen. Dat valt binnen het bereik van de vrijheid van meningsuiting van een journalist.

3/4 Advies AG Hartlief aan Hoge Raad: vonnissen Gemeenschappelijk Hof kunnen in stand blijven. Volgens de AG lenen deze kortgedingprocedures zich niet voor een richtinggevende uitspraak over de (il)legaliteit van sublicentiëring in het kader van de Landsverordening buitengaatse hazardspelen.

4/4 Link naar conclusies AG: https://bit.ly/3QLYwsI en https://bit.ly/3G5UwOS

(Datum uitspraken op 17 mei 2024)

