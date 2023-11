CN | Curaçao.nu: masterlicenties nooit op de juiste wijze verlengd

Jeffrey Noeken | Casinonieuws.nl

Uit onderzoek van Curaçao.nu blijkt dat de vijf masterlicentiehouders al 15 jaar geen geldige vergunning meer hebben omdat deze nooit op de juiste wijze zijn verlengd.

Dit zou betekenen dat geen van de Curaçaose online casino’s een geldige vergunning heeft. Eerder liet minister Silvania weten dat de vergunningen nog wel rechtsgeldig waren.

De vijf masterlicentiehouders op Curaçao hebben geen geldige vergunning om online kansspelen te mogen aanbieden, zo schrijft Curaçao.nu. De nieuwswebsite deed onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de masterlicenties en constateerde dat de vergunningen nooit op de juiste wijze zijn verlengd. Daarnaast zouden de masterlicentiehouders volgens Curaçao.nu zich niet houden aan de eisen van de oorspronkelijke vergunning.

Tussen 1996 en 2003 werden de vergunningen verleend aan de vijf bedrijven die nu bekend staan als de masterlicentiehouders. Deze vergunningen werden destijds verstrekt voor de duur van vijf tot twaalf jaar, waarbij de einddatum voor alle vergunninghouders op 2008 uitkwam. De vergunningen zijn daarna, zo meent minister Javier Silvania, meerdere keren verlengd. Dit liet hij in oktober 2022 weten toen hij in het Antilliaans Dagblad duidelijkheid gaf over de vergunningen.

In principe akkoord

De eerste problemen met de verlengingen van de vergunningen ontstonden in 2007, volgens Curaçao.nu. Anderhalf jaar voor het verlopen van de vergunning dienden twee masterlicentiehouders een verzoek in om hun vergunning te laten verlengen. De minister van Justitie die dit zou moeten doen, weigerde dit echter. Druk vanuit de Verenigde Staten, een land dat veel te maken had met de offshore online casino’s die opereerden vanuit Curaçao, zou daar ten grondslag aan gelegen hebben.

Op een later moment veranderde de minister toch van mening en schreef hij ‘in principe akkoord-brieven’ uit over de verlenging van de vergunningen. Dit lijkt echter geen vervolg te hebben gekregen, zo blijkt uit het onderzoek van Curaçao.nu. Hierdoor ontbraken de verplichte goedkeuringen om de vergunningen daadwerkelijk te verlengen:

“Daardoor werd het formele proces met betrekking tot goedkeuring door de ministerraad, bekrachtiging van de Gouverneur en publicatie van de verlenging in de Curaçaose Courant omzeild.” Curacao.nu

De nieuwswebsite stelt daarom dat de masterlicenties nooit conform de wetten zijn verlengd. De daarop volgende verlengingen in de jaren daarna zouden daardoor ook geen waarde hebben. De website vroeg de vijf masterlicentiehouders of zij hun vergunning en de juiste verlengingen konden aanleveren, maar dit kon geen van hen:

“Maar dergelijke verlengingen per brief zonder de handtekeningen van de ministerraad en de Gouverneur en zonder stempels en zegels zijn in strijd met artikel 1, lid 1 van de Landsverordening Buitengaatse Hazardspelen en artikel 4 van de Bekendmakingsverordening.” Curacao.nu

Gebruik van PSP’s

Een andere reden waarom de masterlicentiehouders volgens de website niet rechtsgeldig zijn, is omdat zij zich niet houden aan de eisen van de vergunning, zo stelt Curacao.nu. Niet alleen het verstrekken van sublicenties is volgens de nieuwswebsite daardoor niet legaal, maar ook het gebruik van Payment Service Providers (PSP’s) zou niet zijn toegestaan.

De Curaçaose online casino’s maken sinds 2006 gebruik van deze PSP’s, omdat de banken op het eiland geen bankrelatie meer aan willen gaan met de gokbedrijven ten gevolge van de eerder genoemde druk vanuit de Verenigde Staten. De banken daar dreigden hun bankrelatie met de Curaçaose banken te stoppen nadat er een verbod op het gokken bij offshore casino’s werd ingevoerd in de VS.

De overstap van de online casino’s naar de PSP’s heeft er volgens Curacao.nu voor gezorgd dat er geen financieel toezicht meer is op de transacties van de gokbedrijven. Om die reden werden de vergunninghouders oorspronkelijk verplicht om gebruik te maken van lokale of internationaal gerenommeerde banken:

“Werken met PSP’s had als voordeel dat banken geen zicht meer hadden op de identiteit van spelers, maar deze manier van betalingsverkeer is in strijd met de originele gokvergunningen, die vereist dat er spelerslijsten worden bijgehouden en gebruik dient te worden gemaakt van lokale of internationaal gerenommeerde banken teneinde meldingen van ongebruikelijker transacties, de zogenaamde MOT-meldingen en witwasonderzoeken te kunnen faciliteren.” Curacao.nu

Het verstrekken van sublicenties, het gebruik van de PSP’s, en het ontbreken van de verlengingen zouden moeten betekenen dat Curaçao geen masterlicentiehouders meer kent. Dat zou betekenen dat er duizenden casino’s zijn die momenteel geen geldige sublicentie hebben. Vooralsnog hebben de masterlicentiehouders en minister Silvania niet gereageerd op het onderzoek van Curaçao.nu.

Naschrift KKC

