Nu.cw | Knipselkrant wint rechtszaak over publicatie masterlicentiehouder

De populaire Colombiaanse zangeres Shakira staat maandag terecht voor de rechter in Barcelona wegens vermeende belastingfraude.

De artiest wordt ervan beschuldigd tussen 2012 en 2014 in totaal 14,5 miljoen euro aan inkomsten te hebben verborgen voor de Spaanse Belastingdienst. De openbare aanklager eist een celstraf van acht jaar en twee maanden.

Shakira moet op zijn minst de eerste dag van de rechtszaak aanwezig zijn en wanneer het haar beurt is om te getuigen. Het gerechtshof verwacht dat de rechtszaak zich zal uitstrekken over 12 zittingen, gespreid van maandag 20 november tot donderdag 14 december. In deze weken zullen 117 getuigen en acht deskundigen worden opgeroepen om vragen te beantwoorden van de verdediging en de aanklagers van het Openbaar Ministerie.

Shakira wordt ervan beschuldigd belastingfraude te hebben gepleegd tussen 2012 en 2014. Naast een celstraf eist het Openbaar Ministerie een boete van 23,8 miljoen euro voor de zangeres. De belastingen die ze naar verluidt heeft ontdoken, zijn de inkomstenbelasting (IRPF) van een totaal van 12.371.197 euro en de vermogensbelasting (IP) wat oploopt tot 2.191.771 euro, wat samen 14.562.968 euro is.

De aanklager is van mening dat de zangeres om belasting te ontwijken in Spanje gebruik heeft gemaakt van een netwerk van 15 vennootschappen die gevestigd zijn op de Britse Maagdeneilanden, de Kaaimaneilanden, Malta, Panama en Luxemburg. Deze vennootschappen noemde de zangeres als eigenaar van haar inkomsten en vermogen in plaats van ze op haar eigen naam te zetten, om zo haar inkomsten “te verbergen” voor de Spaanse belastingdienst en de Belastingdienst van Catalonië.

Voor het strafproces heeft Shakira al 17,2 miljoen euro terugbetaald, die de belastingdienst haar had opgelegd voor belastingen die ze niet op tijd had betaald. De aanklager van het Openbaar Ministerie houdt hier rekening mee door een strafvermindering te geven voor het herstellen van de schade.

Het Openbaar Ministerie en de verdediging hebben over een mogelijke overeenkomst die een proces zou voorkomen onderhandeld, maar de gesprekken liepen op niets uit. Desondanks hebben ze tot het proces nog de tijd om een overeenkomst te sluiten.

Bron: SpanjeVandaag