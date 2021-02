Nu.cw | Jamaloodin vraagt rechters om ‘objectieve beoordeling van gepresenteerde feiten’

“De waarheid is dat ik niets met de moord op Wiels te maken heb en ik heb mijn best gedaan om dit via mijn verdediging duidelijk te maken.” Dat zei voormalig minister van Financiën George Jamaloodin vrijdag aan het einde van de behandeling van het hoger beroep dat de afgelopen twee weken heeft plaatsgevonden bij marinekazerne Suffisant.

Jamaloodin is in 2019 veroordeeld voor betrokkenheid bij het organiseren van de moord op Helmin Wiels in 2013. Hij ging daarna in hoger beroep.

Aan het begin van de behandeling heeft Jamaloodin tegen de rechters gezegd dat hij het risico loopt 28 jaar in de gevangenis te moeten zitten voor iets dat hij niet heeft gedaan. Aangezien hij 52 jaar is, beschouwt hij die straf als een levenslange veroordeling.

“In eerste aanleg heb ik erop gerekend dat de rechter zelf de onvolledigheid van het onderzoek van het OM zou doorzien, en daardoor zou oordelen dat het dossier niet tot een veroordeling kan leiden. Ik heb me duidelijk vergist”, aldus Jamaloodin.

De voormalige minister van Financiën zei in hoger beroep niet weer dat risico te willen lopen. Jamaloodin: “Ik meen dat ik er recht op heb dat u recht pleegt op basis van een totaalbeeld, en niet enkel op basis van een selectie van impressies die het OM u voorlegt. Het lijkt mij niet eerlijk dat het OM bepaalt wat de rechter wel of niet te zien krijgt. De verdediging moet volledige inzage worden toegekend zodat zij de beeldvorming door het OM kan bestrijden”, aldus Jamaloodin.

“Ik heb drie Nederlandse deskundigen en een recherche bureau ingeschakeld om te verzekeren dat de presentatie professioneel en verantwoord is. Met alle informatie die er over de zaak is, kunnen wij de rechtbank overtuigen dat ik niets te maken heb met de moord op Wiels.’’

Aan het einde van het hoger beroep afgelopen vrijdag, kreeg Jamaloodin gelegenheid om zich nog een laatste keer te richten tot de rechters. Jamaloodin begon zijn betoog met de opmerking dat hij heel dankbaar is voor de bereidheid van Hof om nader onderzoek toe te staan en ook te willen luisteren naar de bevindingen van zijn verdediging.

Volgens Jamaloodin heeft zijn verdedigingsteam een goed totaalbeeld gegeven van de gebeurtenissen. Hij zegt daarom weg te gaan van de zitting met de geruststelling dat het Hof het dossier goed heeft gelezen en alle informatie goed tot zich heeft laten doordringen.

“Dit wil echter niet zeggen dat ik straks deze zaal met een gerust hart zal verlaten”, aldus Jamaloodin. “Niet alleen omdat ik nu op uw oordeel moet wachten, maar ook omdat tijdens de zitting mijn bezorgdheid vergroot is. Terwijl ik in eerste aanleg spottend heb opgemerkt dat ik niet begreep waarom ik voor de moord op Wiels terecht stond, is tijdens deze zitting bij mij de angst toegeslagen. Hoe meer ik naar de verklaringen en de argumenten luisterde, hoe meer ik me afvroeg hoe ik in deze situatie beland ben geraakt. Welk aspect van mijn leven kan de oorzaak zijn dat men mij met de moord van Wiels in verband heeft gebracht?”

Jamaloodin zegt verder dat de overleden Helmin Wiels hem nooit kwaad heeft gedaan. En dat Wiels op geen enkele wijze zijn leven minder prettig heeft gemaakt. “Ik kende hem lang genoeg om niet wakker te liggen van zijn kritiek op mijn functioneren als minister”, zegt Jamaloodin. “Hij had kritiek op iedereen. Kijk maar alleen hoeveel ministers van zijn eigen partij hij heeft afgezet. Maar hij is ook opgekomen voor Robbie (Dos Santos, red.) en mij tegen het Openbaar Ministerie. Maar niet alleen dat, de heer Wiels was een door mijn moeder geliefd persoon”zei Jamaloodin.

“Toen het OM inval deed bij mijn moeder heeft hij dat publiekelijk bekritiseerd. Zijn broer Aubert en ik zijn vrienden. We zijn samen opgegroeid.” Om al deze redenen ziet Jamaloodin niet hoe het kan dat hij beschuldigd wordt de moord op Helmin Wiels te hebben gepland en er zelfs voor heeft betaald.

Jamaloodin zegt dat hij een harde werker is. Kansen om zaken te doen laat hij nooit liggen en hij gaat altijd heel serieus te werk, maar daarnaast houdt hij ook van het goede leven. “Wat mij betreft mag elke dag een feest zijn.”

Volgens Jamaloodin zit hij nu in de beklaagdenbank vanwege zijn vriendschap met Burney ‘Nini’ Fonseca. Daarom doet de voormalige minister van Financiën een beroep op de rechters om er rekening met te houden dat Curaçao een kleine gemeenschap is en mensen daarin diverse rollen hebben. Jamaloodin: “Je kan met iemand omgaan, bijvoorbeeld als jeugdvriend of wijkgenoot, zonder ook betrokken te zijn bij andere aspecten in het leven van die persoon. Ik spreek daarom de hoop uit dat u in staat zult zijn om dat onderscheid te maken in mijn relatie met de heer Fonseca.”

Tot slot zegt Jamaloodin dat hij bewust is van zijn fouten.“Ik kan niemand kwalijk nemen die het niet eens is met mijn levensstijl. Maar waar ik fout ben, aanvaard ik de consequenties. Ik wil niet herhalen wat ik al over de beschuldiging in de zaak Germanium heb gezegd. Maar beoordeel mij op mijn eigen gedrag; niet op het gedrag van mensen wie ik om ga.”

Morgen op NU.cw een commentaar/analyse over deze zaak.

Bron: Nu.cw