Nu.cw | Curaçaose uitgeroepen tot Miss Top of the World plus size 2020

De Curaçaose Rilana Margarita heeft de hoofdprijs in de competitie van ’s werelds mooiste ‘Plus Size Model’ gewonnen. Margarita, die bekend staat onder haar artiestennaam ‘Mosa Nena’, werd afgelopen zaterdag verkozen tot Miss Top of the World plus size 2020.

Margaritha is moeder, inmiddels 34 jaar oud en heeft de afgelopen jaren vaker aandacht gevraagd voor de schoonheid van mensen met een maatje meer.

Mosa Nena heeft het tijdens de verkiezingen opgenomen tegen voluptueuze schoonheden van over de hele wereld. Onder meer uit Iran, Verenigde Staten, Suriname, Aruba, Baltische Staten, Letland en Ierland.

De deelnemers hebben online verschillende presentaties en interviews gedaan, waarna er gestemd kon worden op de favoriet.

Margarita werd in haar jeugd gepest vanwege haar donkere huidskleur en haar gewicht. Iedereen is mooi, zegt Margarita, die het belang van diversiteit benadrukt.

Ze draagt daarom haar kroon op aan alle vrouwen die zich om één of andere reden niet goed genoeg, mooi of slank voelen.

Bron: Nu.cw