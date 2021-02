NTR | Veel Caribische Nederlanders slachtoffer toeslagenaffaire

AMSTERDAM – Caribisch Nederlanders die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire, hebben de wijk genomen terug naar de eilanden. “Mensen is terreur aangedaan en vertellen me huilend dat ze terug gaan naar de eilanden”, zegt schadejurist Orlando Kadir.

Ook Lucia Martis van de Amsterdamse organisatie voor samenlevingsopbouw ProFor kent de verhalen. “Mensen zijn gebrandmerkt als fraudeur door de belastingdienst en zijn bang om nog meer in problemen te raken en vluchten naar het land van herkomst.”

Slachtoffer Neumine Marshall doet haar verhaal. Door Sam Jones

Naar schatting zouden zo’n 30.000 ouders in Nederland slachtoffer zijn van onterechte fraude met kinderopvangtoeslag of slachtoffer van de harde aanpak van de Belastingdienst van 2013. Inmiddels heeft het kabinet de fouten erkent, is opgestapt, slachtoffers is een bedrag van 30.000 euro toegezegd en de schuld aan overheidsinstanties zal worden kwijtgescholden. Maar veel is nog niet zeker en de slachtoffers leven nog in angst.

‘Het om ongeveer 8.000 Caribische Nederlanders’ -Schadejurist Orlando Kadir

Onder de slachtoffers van de toeslagenaffaire is ook een “onevenredig groot aantal gezinnen met een Caribische achtergrond”, zegt Orlando Kadir, letsel- en schadejurist die verschillende gedupeerden bijstaat. Volgens hem gaat het om ongeveer 8.000 Caribische Nederlanders.

“Sommigen nemen twee of drie extra baantjes om toch maar hun schuld terug te betalen. In sneltreinvaart somt Kadir de misstanden op die hij hoort van zijn cliënten. “Mensen is terreur aangedaan en vertellen me huilend dat ze terug gaan naar de Antillen.”

‘We lossen onze problemen liever intern op’

Tahirah Kleinmoedig, Jeugdbeschermer in de regio Rijnmond en herkent de verhalen. “Veel van onze mensen zijn bang voor Jeugdzorg. Bang dat ze hun kinderen kwijt zullen raken en dan vluchten ze naar de Antillen.” Volgens haar gaat het nog maar om het topje van de ijsberg want “we lossen onze problemen liever intern op.”

Zelfs Kleinmoedig, die van Curaçao is, krijgt de verhalen niet vaak te horen. “Bijna niemand durft.” Maar omdat ze zelf ook slachtoffer is van de toeslagen affaire, vangt ze buiten haar werk om wel wat op. “Af een toe krijg je een PM of app van mensen die hulp zoeken. Dan verwijs ik ze door.”

Caribische Nederlanders, Surinamers en anderen met een donkere huidskleur werden ook gediscrimineerd door de belastingdienst, aldus Kadir. “Men heeft het over ‘alles lijkt een nest Antillianen’. Ronduit racistisch.”

‘Bij de Belastingdienst hebben ze het over ‘zwartjes’, als ze Antillianen bedoelen’ – Advocaat Khadija Bozia

Advocaat Khadija Bozia die zo’n 30 gedupeerden – waaronder ook Caribische Nederlanders – onder haar hoede heeft, volgt de ontwikkelingen in de langslepende affaire al jaren. “Rond 5 december hadden ambtenaren het niet over ‘pakjesdag’ maar ‘af-pakjesdag’ en ze hebben het over ‘zwartjes’ als ze Antillianen bedoelen. Dat is een grove vorm van discriminatie,” zegt Bozia.

“Als je ziet wat het met mensen heeft gedaan. Mensen zijn ten onrechte kapot gemaakt en financieel en emotioneel beschadigd. Het vertrouwen in de overheid is beschadigd”, zegt de advocaat.

Kleinmoedig is zelf ook geminacht en vernederd. “Ze willen hun dossier maar ze kunnen er toch niets mee”, citeert Kleinmoedig de belastingdienst. “Ik werd als crimineel behandeld. Twee bewakers achter me aan toen ik mijn dossier ging ophalen bij de belastingdienst.” Ze is nog ziedend als ze haar verhaal vertelt.

‘Caribische Nederlanders proberen alles intern op te lossen: hou het klein is het motto’ -Tahirah Kleinmoedig, Jeugdbeschermer

“We zullen niet snel onze vuile was buiten zetten. We proberen alles om het intern op te lossen”, zegt Kleinmoedig. Kadir merkt dezelfde houding bij veel van zijn Caribische cliënten: “Het is je overkomen. Het is een schande. Hou het klein. Misschien gaat het dan vanzelf wel over.”

De Nederlandse regering komt gedupeerden dan wel tegemoet maar de particuliere schuldeisers staan inmiddels al voor de deur. De schulden die de slachtoffers hebben variëren van 30.000 tot 200.00 euro. Letsel- en schadejurist Kadir: “Twintig van de gedupeerden heeft een schuld van 30.000 – 35.000 euro een maar liefs tachtig procent 130.000 – 200.00 euro.”

Martis (ProFor) “In de krant staat dat je fraudeur bent, dus dan raak je in de stress want het zijn grote bedragen.” Het gevolg is dat de rekeningen niet betaald kunnen worden, ouders hebben geen geld voor kleding voor de kinderen. “Mensen gaan het verkeerde pad op,” merkt Martis “Ze bezorgen ‘pakketjes’ voor een klein beetje geld en ze verkopen hun lichaam, prostitutie.”

‘Zit je in de shit, zoek hulp!’

De materiële schade is groot en daar komt de immateriële schade dan nog boven op. Kadir. “Die is 35.000 tot 40.000 euro. Ik ben de enige partij die dat afdwingt.” Veel Caribische slachtoffers komen er niet aan toe om die schade te claimen. Kleinmoedig vindt dat Caribisch Nederlanders zich niet moeten schamen om aan de bel te trekken. “Zit je in de shit, zoek hulp.”

Bron: NTR/Caribisch Netwerk