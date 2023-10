SP | Curaçao moet centen betalen aan ex-bondscoach: Remko Bicentini wint kort geding

Statia wil namens Nederland naar het Eurovisie Songfestival. Artiest en brandweerman Gerson Herrera (26) heeft twee liedjes ingezonden voor de nationale selectie.

Daarmee is het de eerste inzending ooit vanuit Caribisch Nederland.

Herrera is geboren op Saint-Martin en verhuisde op zijn twaalfde naar Statia, het eiland dat voor hem echt als ‘thuis’ voelt. Zijn moeder kocht een keyboard voor zichzelf. “Maar toen ze mij er op een dag mee bezig zag, heeft ze mij leren spelen. Daarna leerde ik mijzelf dingen aan.”

Wanneer dacht je: ik wil meedoen aan Eurovisie Songfestival?

“Twee weken voor de deadline werd ik erover getipt. Ik wist er eigenlijk nog niks over. Ik was toen op Bonaire voor de brandweer. Dus het kleine beetje tijd dat ik had na de opleiding, gebruikte ik om eraan te werken. Ik heb altijd een laptop en een kleine set bij me om muziek te maken.”

Je was dus wel direct enthousiast. Mensen op het eiland vertellen dat jij het ook heel belangrijk vindt om dit voor Statia te doen.

“Je hoort niet vaak dat mensen die van een klein eiland komen het ver schoppen. Het zou deuren kunnen openen voor andere mensen zoals ik. Dat is belangrijk. Ik weet dat veel kinderen hier echt gek zijn op muziek, maar soms hebben ze het gevoel dat ze niet verder kunnen.”

“Het zou iets groots zijn voor het eiland. Dat Statia bekend kan staan als een plek waar goede muziek vandaan komt. Dat het niet alleen regionaal erkenning krijgt, maar ook wereldwijd. Dat zou het eiland op de lange termijn ten goede komen.”

Hoe zou je je muziekstijl omschrijven?

“Ik zou zeggen pop en r&b. Ik haal veel inspiratie uit genres zoals Afro, Latin en House.”

De twee nummers die je hebt ingezonden heten ‘Risk it al’ en ‘Love Again’. Waarom juist die twee?

“Risk it all heb ik speciaal gemaakt voor het songfestival. In mijn hotelkamer op Bonaire. De titel zegt het al; het gaat over een risico durven nemen. Zo voelt het voor mij ook met de competitie. Maar het is ook een nummer over liefde. Over een meisje dat een grote invloed heeft op mijn leven, maar die zich daar niet bewust van is. Dus ik moet de stap zetten om dat tegen haar te zeggen.”

“Het nummer heeft een 80’s, retro vibe. Ik hoop dat iemand die ernaar luistert hetzelfde blije gevoel krijgt wat ik ervan kreeg toen ik het maakte. Ik was letterlijk aan het dansen in mijn hotelkamer.”

En ‘Love Again’?

“Love Again schreef ik een jaar of 8 geleden. Het gaat over een meisje die bang is om lief te hebben vanwege ervaringen uit het verleden. Eerst was het een pianoballet, maar met een producer heb ik er een dancy house beat van gemaakt. Het is een goed nummer voor in een club. Het staat nu al zo’n 3 jaar op mijn harde schrijf.”

Je vertelde eerder dat je eigenlijk niet zo veel wist over het Eurovisie Songfestival. Had je het wel eens gezien?

“Om heel eerlijk te zijn: nee. Ik weet niet zeker of veel mensen van Statia het kijken, maar als ik mee mag doen zullen ze zéker gaan kijken.”

“Toen ik het hoorde, ben ik video’s gaan kijken van vorig jaar en eerdere jaren. Ik kende de meeste artiesten wel en vind de kwaliteit van de producties heel goed.”

Hoe voelt het om de eerste artiest te zijn van Caribisch Nederland die een inzending heeft opgestuurd?

“Ik denk een beetje overweldigd, nerveus, spannend.. alles bij elkaar. Het is ook iets nieuws voor mij.”

Er zijn een paar honderd inzendingen. Is dat ontmoedigend of juist een motivatie?

“Dat maakt het leuk. Ik weet dat ik mijn best heb gedaan en alles heb gegeven, dus nu is het gewoon afwachten. En nu ik op de hoogte ben van de competitie, ga ik volgend jaar misschien weer meedoen!”