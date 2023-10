SP | Curaçao moet centen betalen aan ex-bondscoach: Remko Bicentini wint kort geding

De politie is nog altijd op zoek naar de 35-jarige Rigshelon Lak. Hij wordt verdacht van illegaal vuurwapenbezit. De politie zit hem op de hielen, maar iedere keer blijft hij de politie voor.

Dit is alweer het derde opsporingsbericht. Er wordt een beroep op hem gedaan om zichzelf aan te geven. De autoriteiten zijn vastbesloten hem op te sporen en verantwoordelijk te houden voor zijn daden. Wie informatie heeft over de verblijfplaats van Lak kan zich melden bij de politie via 911, 917 of 6740173.

Bron: ParadiseFM