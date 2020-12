NTR | ‘Standbeeld Curaçaose zwemkampioen Enith Brigitha moet op centrale plek’

ALMERE – Er moeten veel meer standbeelden komen van mensen van kleur. Dat zegt de kunstenaar Patrick Mezas, die een atelier in Almere heeft. Hij mag het standbeeld maken van oud-zwemkampioen Enith Brigitha (65) die op Curaçao geboren is en al jaren in Nederland woont.

De Antilliaanse Mezas maakt het standbeeld op verzoek van acteur en programmamaker Mo Hersi, die met een crowdfundingsactie ruim 18.000 euro binnen heeft gehaald. Het aanvankelijke doel was 16.000 euro, maar dat bedrag had Hersi al een week voor de geplande slotdag zaterdag 19 december binnen.

Mezas kent Brigitha nog van vroeger, toen ze al internationale wedstrijden zwom. “Als kind zaten met z’n allen op Curaçao naar de televisie te kijken hoe ze zou winnen van de Duitsers,” zegt Mezas enthousiast. Toch won Brigitha in 1976 op de Olympische Spelen van Montreal, geen goud maar brons. “Dat komt omdat die Oost-Duitsers niet clean waren. Ze kregen doping toegediend en daarom wonnen ze van Brigitha.”

‘In haar eentje tegen een heel team’

Trots en blij is Mezas dat hij het standbeeld van Brigitha mag maken. “Ze was een amateurtje van zo’n klein eilandje dat het opnam tegen de grootheden die een heel team om zich heen hadden. En toch haalde Brigitha in haar eentje de derde plaats.”

Mezas vindt het vreemd dat Brigitha in het buitenland veel bekender is dan in Nederland. Zelf heeft hij van verschillende mensen van kleur een beeld gemaakt. Van bekende politici tot aan jongeren. Rolmodels. Dat zouden zouden veel meer moeten zijn want je ziet ze niet. “Voor mij is het daarom een eer om een beeld van Enith te maken.”

Actiebeeld

Hoewel het nog niet helemaal zeker is of het beeld ook echt komt, is Mezas al bezig met de voorbereidingen. Gauw doet hij een donkere plastic zak over het ontwerp en zet het in een hoek van z’n atelier. “Ik heb al een studie gemaakt van haar maar ik kan nog niet vertellen wat het wordt.” Het wordt in ieder geval een actiebeeld van de oud-zwemkampioen.

Het standbeeld van Brigitha moet op plek staan waar mensen haar zien. Niet bij een achteraf parkje in een buitenwijk van Almere, vindt Mezas. Maar fier een stevig van koper op een prominente plek. De Nederlands-Curaçaose zwemkampioene wil Mezas in de buurt van water. “In hartje Almere met uitzicht op het Weerwater.”

Bron: NTR/Caribsch Netwerk