PBC | Weinig testen uitgevoerd tijdens kerstweekend

Persbureau Curacao

Net als zaterdag is er ook op zondag veel minder getest dan door de week. Er is minder laboratorium personeel aanwezig en mensen zijn minder geneigd zich te laten testen.

Gisteren kwamen 80 mensen opdagen met klachten, van wie vier positief werden getest. Zaterdag was dat twee om 61. De testratio lag daarom gemiddeld op 4,2 procent. De verwachting is dat dit morgen weer zal toenemen, omdat meer mensen zich melden.

Er is één patiënt opgenomen in het CMC en een ontslagen. In totaal liggen er twaalf patiënten in het ziekenhuis, van wie vijf op de Intensive Care.

Het aantal actieve cases is 1601.

Bron: Persbureau Curacao