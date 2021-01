NTR | Sint-Maarten heeft plannen om carnaval te vieren opgegeven

Ralph Cantave

PHILIPSBURG – Minder dan twee weken na het goedkeuren van de carnaval parade, heeft de ministerraad het carnavalsfeest en ook de jaarlijkse Heineken Regatta afgelast. Beide festivals zijn economische drijfkrachten van de toeristische sector van Sint-Maarten.

Dit wordt het tweede jaar dat carnaval wordt afgelast vanwege Covid-19. De St. Maarten Carnival Development Foundation (SCDF) was al bezig met gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, met de bedoeling om een voorlichtingscampagne uit te rollen.

SCDF President Alston Lourens had in lokale media al de maatregelen – zoals het verplicht dragen van maskers, de hoeveelheid mensen beperken binnen de carnival village, een live stream optie en zes desinfectie locaties – bekendgemaakt.

Maar premier Silveria Jacobs stak er een stokje voor: “na gesprekken met gezondheidsspecialisten en handhavers moest het festival afgezegd worden in het belang van de volksgezondheid van Sint-Maarten.” Jacobs heeft ook Serge Gouteyron, de gezaghebber van de Franse kant Saint-Martin, ingelicht. De verspreiding van het coronavirus zorgde er vorig jaar voor dat de grens tussen de twee kanten werd gesloten, wat leidde tot een grote protestactie.

‘Plannen voor een test evenement’

Lourens zegt dat het ‘erg jammer is’ dat beide evenementen zijn afgeblazen. Volgens hem heeft de stichting geen kans gekregen om hun andere plannen te presenteren, zoals een test evenement. “We wilden echt het testen van mensen, onderdeel van het evenement maken.” SCDF wilt nu andere plannen bedenken voor toekomstige test evenementen.

Een andere tegenslag voor de stichting was de beslissing van drie van de grootste sponsors om hun steun voor carnaval terug te trekken. Zonder deze bedrijven was de kans al groot dat carnaval niet door kon gaan.

Geen subsidie sinds de coronacrisis

SCDF heeft de laatste twee jaren geen subsidie ontvangen van de overheid voor het organiseren van carnaval. De stichting is op het moment bezig met het calculeren van het verlies.

Kostuummakers, verkopers, groepen en bedrijven die tijdens carnaval diensten aanleveren, zien een financiële impuls wegvallen. Als onderdeel van hun goedkeuring voor het carnavalsfeest twee weken geleden, heeft de overheid een clausule opgenomen dat zij niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor enig verlies van inkomsten en investeringen.

Zorgen over nieuwe Covid-19 variant

De minister voor Toerisme, Economische Zaken, Transport en Telecommunicatie zei woensdag tijdens een persconferentie dat de overheid “extreem bezorgd is over de nieuwe Covid-19 varianten, die erg besmettelijk lijken te zijn. We willen niet dat deze varianten binnenkomen en we weer in lockdown moeten.”

Bron: NTR/Caribisch Netwerk