NTR | Record nieuwkomers: ‘Curaçao wil nieuwe gezichten in de politiek’

Dulce Koopman

WILLEMSTAD – “De bevolking heeft een signaal afgegeven: ze willen nieuwe gezichten, nieuw bloed en zijn klaar met de traditionele politiek”, aldus Vishon-leider Miles Mercera. Hij verwoordt wat de andere nieuwkomers in de Curaçaose verkiezingsstrijd ook constateren na de voorverkiezingen van afgelopen weekend.

Het leverde een record aan nieuwe partijen op én een recordaantal verkiezingspartijen voor de Curaçaose verkiezingen op 19 maart. Zo’n 19 duizend stemden in de voorverkiezingen op een van de 16 partijen en de helft mag door. Daardoor kunnen de Curaçaoënaars straks kiezen uit 15 partijen (tegenover 11 bij de laatste verkiezingen in 2017).

Resultaten voorverkiezingen 2021 in Curaçao

“Het lijkt wel alsof Curaçao nieuwe partijen wil zien in het parlement”, reageert ook voorzitter van het hoofdstembureau, Raymond Römer direct na de uitslag. PNP met leider Ruthmilda Larmonie (voorheen van Pueblo Soberano van wijlen Helmin Wiels) kreeg de meeste stemmen (3374) in de voorverkiezingen.

Raichel Sintjacoba van nieuwe partij Un Kambio pa Kòrsou kan het niet geloven dat zij meer stemmen kregen dan grotere, al langer bestaande partijen.

“Maar we werken al als groep toch ook al tien jaar in de gemeenschap, vooral voor minderbedeelde families, kinderen. Als je al jaren zo onder de bevolking werkt, in de wijken wat normaal een overheid hoort te doen, dan hoef je mensen niet meer zo te overtuigen van wat je doet.”

Nieuwkomer Kumun die met opvallende uitlatingen als tienermoeders verplicht aan de spiraal, kiezers aan zich probeert te binden, is ook door. Leider Luigi Faneyte zegt dat ze blij zijn maar ook bewust zijn dat met de echte verkiezingen de resultaten verschillend kunnen zijn.

“Het is zeker een grote verrassing dat de bevolking nieuwe partijen wil. We hopen wel dat de mensen die ons nu gesteund hebben, straks ook massaal hun vertrouwen in ons zullen tonen. We gaan nu bekijken van welke buurten en welke stemlokalen degenen zijn die op ons gestemd hebben om zo een beter beeld van onze stemmers te vormen.”

Ook Mercera hoopt de komende anderhalve maand de Curaçaoënaars te blijven inspireren. “Ik ben zo blij om te zien dat jongere partijen zonder ervaring nu een kans krijgen om mee te doen. We hebben altijd gezegd: het is tijd voor een nieuwe generatie politici. Dat betekent anders denken, zonder ego, rare machten. Wij zijn ready to rumble.”

Opvallend bleek wel het hoge aantal ongeldige stemmen (602). Dat erkent ook het hoofdstembureau van Curaçao dat aangeeft dit uit te gaan zoeken.

Bron: NTR/CaribischNetwerk