NTR | Ouderen over de verkiezingen: ‘Politici, denk ook aan de ouderen’

WILLEMSTAD – “Ik voel me voor de gek gehouden, al bijna 50 jaar lang”, vertelt de heer Panneflek, een gepensioneerde man van achter in de zeventig, vanuit een ouderentehuis op Curaçao.

“De politici van tegenwoordig hebben geen geweten. Vroeger dachten ze wel eens aan je, ze stopten niet alles in hun eigen zak maar dachten ook aan het volk. Het lijkt alsof dat nu niet meer zo is.”

Een groepje ouderen zit in de bezoekruimte van ouderenpension ‘Birgen di Rosario’. Ze praten onderling over de aankomende verkiezingen. Ze zijn het er gezamenlijk over eens, ze hebben weinig vertrouwen in de huidige politiek en kijken met argusogen naar de komende verkiezingen.

“We zouden graag zien dat de politiek ook voor de ouderen opkomt, want het ziet er niet rooskleurig uit voor ons op het moment. De hoogte van ons pensioen is niet genoeg. Alles is de afgelopen tijd duurder geworden maar we ontvangen nog steeds hetzelfde bedrag als jaren geleden”, vertelt de heer Wawoo. “Maar de salarissen van de politici gaan wel steeds omhoog”, valt de heer Panneflek hem bij.

“Vroeger, als onze salarissen moesten stijgen werd er eindeloos over gediscussieerd, maar tegenwoordig wordt dit voor de politici zelf binnen een dag geregeld. Iedereen tekent gelijk voor. Niemand is tegen. Raar hè”, aldus Panneflek.

Over het algemeen zouden deze mannen graag zien dat hun pensioen omhooggaat. Ze vinden dat ze te weinig geld overhouden, als alle vaste lasten hiervan zijn afgetrokken. “En er wordt niet gedacht aan het pensioen voor de ouderen. Wij zouden ook graag iets in onze portemonnee willen hebben”, aldus de heer Vis.

19 maart gaat Curaçao weer naar de stembus. Dan vinden de verkiezingen plaats voor de Staten van Curaçao.

