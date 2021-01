NTR | Ook vaccinatie voor ongedocumenteerden op Curaçao

WILLEMSTAD – “Ongedocumenteerden zullen ook meegenomen worden in het vaccinatieproces”, dat vertelt Iralice Jansen, epidemioloog en voorzitter van de projectgroep ‘Covid-19 vaccinatieprogramma Curaçao’.

“Zij die in de risicogroep vallen zullen, net als Curaçaoënaars die in de risicogroep vallen, als eerste een prik krijgen tegen Covid-19.”

Nog geen duidelijkheid over hoeveel vaccins

Onder de risicogroepen vallen zorgmedewerkers, mensen van zestig jaar en ouder en mensen met chronische aandoeningen. “We weten nog niet hoeveel vaccins we als eerste zullen krijgen”, aldus Jansen, “maar ongedocumenteerden zijn een deel van de Curaçaose bevolking en worden hierbij ook meegenomen.”

In het hele traject van vaccinatie bij ongedocumenteerden wordt nauw samengewerkt met Salú pa Tur, een kliniek dat gratis eerstelijns zorg verleend aan ongedocumenteerden.

“Wij zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen”, vertelt een bestuurslid bij Salú pa Tur. “We maken samen met de overheid videoboodschappen in verschillende talen, waarin we informatie geven over het vaccinatieprogramma en ongedocumenteerden oproepen zich te registreren bij Salú pa Tur.”

Zodra het vaccinatieprogramma begint, worden mensen zonder documenten opgeroepen om gevaccineerd te worden, aldus het bestuurslid. De informatieboodschappen worden verspreid via de eigen kanalen van Salú pa Tur, andere organisaties die met deze groep werken en worden gepubliceerd op verschillende social mediakanalen en Whatsapp groepen.

Medisch onderzoek

Tijdens de pre-registratie zullen ongedocumenteerden een kort medisch onderzoek krijgen. “We zullen een aantal dingen willen opmeten, zoals hun lengte, gewicht en bijvoorbeeld hun bloeddruk. Op deze manier krijgen we meteen een goed beeld van de gezondheid van de persoon en checken we of ze in de risicogroep vallen. Mocht een persoon in de risicogroep vallen dan kunnen ze eerder gevaccineerd worden.”

Cliënten die niet in de risicogroep vallen worden later opgeroepen. Het bestuurslid schat dat er op dit moment zo’n 400 tot 500 geregistreerde patiënten van Salú pa Tur binnen de risicogroep vallen.

Informatie blijft uit handen van de overheid

Toch hoeven de ongedocumenteerden niet bang te zijn dat deze informatie in de handen van de overheid zal vallen. “Onze patiënten kunnen ervan op aan dat wij deze informatie vertrouwelijk behandelen. Tot nu toe hebben we met onze huidige groep patiënten geen problemen gehad met betrekking tot veiligheid. Ze kennen Salú pa Tur en weten dat hun veiligheid gewaarborgd is. Onze data worden niet gedeeld met derden”, aldus het bestuurslid.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk