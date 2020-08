NOS | Verdachte bekent op Bas van Wijk te hebben geschoten

Eén van de vier verdachten die vastzitten voor het schietincident waarbij Bas van Wijk om het leven kwam, heeft bekend dat hij op Van Wijk heeft geschoten. Dat zegt het Openbaar Ministerie.

De bekentenis kwam naar voren in een verhoor. Er zitten vier mannen vast voor betrokkenheid bij het schietincident bij recreatiegebied De Oeverlanden bij Amsterdam. Zij blijven allemaal twee weken langer vastzitten.

De 24-jarige Van Wijk werd zaterdag doodgeschoten op een strandje in het park. Mogelijk sprak hij iemand aan die een duur horloge van een vriend wilde stelen. Woensdag werden vijf verdachten in de leeftijd van 18 tot 26 opgepakt voor de fatale schietpartij. Een van hen is weer vrijgelaten.

Bron: NOS