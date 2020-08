NOS | Veel meer Arubaanse besmettingen: ‘Uitbraak in uitgaanscircuit’

Op Aruba zijn vandaag 119 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, meldt minister-president Evelyn Wever-Croes. Op woensdag waren er al 92 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Het is een explosieve stijging voor het Caribische eiland, waar 100.000 mensen wonen.

Slechts een deel van de toename is volgens Wever-Croes te verklaren doordat er meer wordt getest. In totaal zouden er nu 265 mensen besmet zijn op het eiland.

Er is sprake van een uitbraak in het uitgaanscircuit, zegt NOS-correspondent Dick Drayer. “De besmettingen zijn te linken aan twee nachtclubs en een sportschool. Daar werden de coronamaatregelen niet nageleefd. Media op Aruba schrijven dat de uitbraak te herleiden is tot een barman.”

Vooral Arubaanse jongeren

Met name jongeren die happy hours in bars en nachtclubs bezoeken zijn besmet. Het gaat bijna uitsluitend om inwoners van Aruba. Er zijn volgens het Antilliaans Dagblad twee toeristen besmet. “Toeristen komen nauwelijks in die gelegenheden, zeker niet nu er zo weinig toeristen op het eiland zijn”, zegt Drayer.

Bars en nachtclubs op het eiland zijn in navolging van de uitbraak gesloten en moeten in ieder geval twee weken dichtblijven. Sinds woensdag is ook een aantal andere maatregelen genomen. Zo zijn mondkapjes nu verplicht in winkels, het openbaar vervoer en in taxi’s.

“Ik ben bezorgd over de ontwikkelingen en teleurgesteld in het gedrag van onze mensen.

Minister-president Evelyn Wever-Croes

Volgens de minister-president is het waarschijnlijk dat er de komende dagen veel meer besmettingen worden vastgesteld. “Ik ben bezorgd over de ontwikkelingen en teleurgesteld in het gedrag van onze mensen. Dit is het gevolg van het niet opvolgen van de richtlijnen”, zegt Wever-Croes tegen het Antilliaans Dagblad.

De positief geteste inwoners zitten thuis in quarantaine. De meesten zijn niet erg ziek. Drayer: “De oudste positief bevonden patiënt is 39 jaar, dat geeft wel aan dat het een uitbraak onder jonge mensen is. Er ligt op dit moment niemand in het ziekenhuis of op de intensive care.”

Het zorgsysteem op Aruba kan de uitbraak vooralsnog goed aan. Het lokale ziekenhuis heeft zich dit voorjaar met behulp van onder meer Nederlandse steun voorbereid om de ic-capaciteit te kunnen opschalen, ook op Bonaire en Curaçao. “Tot nu toe hebben vanaf het begin van de coronacrisis vijf mensen op de intensive care gelegen. Maar op Aruba is men nu wel nerveus.”

Amerikaanse toerist

Of de uitbraak gevolgen heeft voor het toerisme is nog niet duidelijk. Sinds 1 juli zijn toeristen uit Europa, Canada en het Caribisch gebied weer welkom. Na 10 juli, toen Aruba de grens opende voor reizigers uit de Verenigde Staten, hebben zo’n 15.000 toeristen het eiland bezocht.

“De procedures zijn strikt”, aldus Drayer. “Alles hangt af van hoe het de komende dagen verdergaat met deze explosie van besmettingen. Formeel is het beleid niet aangepast. Voorlopig gaat het dus om de perceptie van de belangrijkste bezoeker: de Amerikaanse toerist.”

Bron: NOS