RTL | ‘Gerard Joling onderweg naar Curaçao voor nieuw datingprogramma’

Is Gerard Joling de opvolger van Gaby Blaaser? Eerder vertelde de zanger een eigen datingprogramma bij RTL te krijgen waar de winnaar van de show twee weken mee op vakantie gaat met de 60-jarige volkszanger. Op Instagram plaatst Geer nu een mysterieuze post die wel eens te maken zou kunnen hebben met zijn show.

“Onderweg naar Curaçao voor mijn nieuwe tv-programma”

‘Onderweg naar Curaçao voor mijn nieuwe tv-programma’, schrijft de zanger op Instagram vanaf Schiphol. Ondertussen maakt ‘ie ook meteen duidelijk dat inbrekers niets in hun hoofd hoeven te halen: ‘Gelukkig logeert Roosje in mijn huis om voor mijn mooie tuintje en duifjes te zorgen met het warme weer.’ Erg fijn vindt Geer overigens de vliegreis niet, want hij moet tien uur met een mondkapje op vliegen.

Begin vorige maand maakte de zanger duidelijk dat hij op zoek is naar een man tussen de 35 en 60 jaar, die meegaand en zelfstandig is. RTL heeft het nieuws nog niet bevestigd. “We hebben er weleens met Gerard over gesproken, maar RTL heeft vooralsnog geen concrete plannen voor een dergelijk programma”, lieten ze eerder weten in een statement.

Geer heeft het er maar druk mee, zo was hij nog tot gisteren laat bezig met de opnames van The Voice Senior. RTL Boulevard sprak hem eerder over zijn nieuwe klus, zoals je ziet in de video hieronder.

Bron: RTL nieuws