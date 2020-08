NOS | Trumps speech: optimistische vergezichten vs. hel en verdoemenis

Arjen van der Horst | Correspondent in de Verenigde Staten

Een groots vuurwerkspektakel boven Washington met veel vlagvertoon. Luid applaudisserende fans die dicht op elkaar gepakt in de tuin van het Witte Huis leuzen scanderen: “Four more years!” Anderhalve meter afstand en mondkapjes? Vergeet het maar. De afronding van de Republikeinse conventie was in alle opzichten een Trumpiaanse show.

Trump sloot met zijn aanvaardingsspeech de Republikeinse partijconventie af:

Trump: ‘Dit zijn de belangrijkste verkiezingen uit de Amerikaanse geschiedenis’

De president gebruikte het Witte Huis als podium voor zijn acceptatiespeech. Ook dat was Trump ten voeten uit. Het is een ongeschreven regel dat “The People’s House” niet gebruikt wordt voor partijpolitieke campagnedoeleinden. Maar we weten inmiddels dat de president lak heeft aan zulke tradities, ook al heeft hij daarmee mogelijk de wet overtreden.

Optimisme vs. hel en verdoemenis

Een week geleden nog had Trump aangekondigd dat het een vrolijke (upbeat) conventie zou worden, maar zijn toespraak was een mix van optimistische vergezichten (“Amerika is de fakkel die de hele wereld verlicht”) en hel en verdoemenis (“alles wat we bereikt hebben, is in gevaar”).

Hij prees de prestaties van zijn regering, maar schetste ook een donker, dystopisch beeld van Amerika. Hij wees naar de gewelddadige straatprotesten, plunderingen en brandstichtingen in tal van Amerikaanse steden deze zomer. “Al deze steden worden bestuurd door Democraten.” Hij waarschuwde Amerikanen dat dit hun voorland is als ze Joe Biden als hun president kiezen. Hij voorspelde ook dat de Democratische presidentskandidaat miljoenen illegale en misdadige immigranten gaat binnenlaten.

“Jullie stem zal beslissen of we gehoorzame Amerikanen kunnen beschermen of dat we ruim baan geven aan gewelddadige anarchisten, ophitsers en criminelen die onze burgers bedreigen. Niemand zal veilig zijn in het Amerika van Joe Biden,” zei Trump, die zich als de president van law and order presenteerde.

Over Bidens lange staat van dienst zei hij: “Niet eerder stonden kiezers voor een duidelijkere keuze tussen twee partijen, twee visies, twee filosofieën of twee agenda’s. We zijn de laatste vier jaar bezig geweest met het herstellen van de schade die Joe Biden in 47 jaar heeft aangericht.”

‘Beste economie ter wereld’

Trump werd van tevoren met veel tromgeroffel aangekondigd als de man die meer voor elkaar had gekregen dan welke president ook in de Amerikaanse geschiedenis. In zijn toespraak roemde hij de stevige economische groei, de lage werkloosheid en de vele banen die terugkwamen naar de VS. “We hebben de beste economie in de geschiedenis van de wereld opgebouwd.”

Maar het Amerika van Trump is opgehouden in maart 2020. Het land verkeert in de zwaarste economische crisis sinds de Grote Depressie van de jaren 30. Net als de meeste sprekers op de Republikeinse conventie sprak de president nauwelijks over de slachtoffers van de pandemie die al meer dan 180.000 Amerikanen het leven heeft gekost en waardoor tientallen miljoenen burgers hun baan hebben verloren. Trump wijdde enkele korte zinnen aan de slachtoffers. “Als natie rouwen we. In ons hart bewaren we de herinneringen van iedereen die zo tragisch het leven heeft verloren.”

De Verenigde Staten is een van de zwaarst getroffen landen in de coronapandemie, maar Trump benadrukte in zijn toespraak dat zijn kabinet het beter doet dan welke regering dan ook in de wereld. “We hebben de kleinste economische krimp van alle grote westerse landen. We herstellen sneller dan wie dan ook.”

‘Donald Trump heeft gefaald’

Het is gebruikelijk dat je tijdens een conventie je politieke tegenstanders met rust laat. Maar die ongeschreven regel vloog vorige week al uit het raam, toen Trump tijdens de Democratische conventie bijna dagelijks een campagnebijeenkomst hield.

Ook de Democraten hadden maling aan deze regel. Op de avond van Trumps acceptatiespeech zette Kamala Harris, de running mate van Joe Biden, de aanval in op de president. Volgens haar was de Republikeinse conventie alleen maar bedoeld om “het ego van Donald Trump te strelen”.

Volgens Harris is Trump nauwelijks geïnteresseerd in de zorgen van Amerikaanse burgers. “Hij is de president van de Verenigde Staten. De conventie zou niet over hem moeten gaan. Het zou moeten gaan over de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van het Amerikaanse volk. In dat opzicht heeft Donald Trump gefaald.”

Bron: NOS