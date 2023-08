Telegraaf | Verleden blijft Bill Cosby achtervolgen met zoveelste aanklacht van seksueel misbruik

Door Charlie van Elswijk

De beschuldigingen blijven hem om de oren vliegen, Bill Cosby is vrijdag opnieuw aangeklaagd wegens seksueel misbruik. Zangeres Morganne Picard beweert dat de 86-jarige acteur haar tussen 1987 en 1990 meermaals heeft gedrogeerd en verkracht. Een maand geleden werd Cosby aangeklaagd door tien andere vrouwen.

Met het succes van The Cosby Show leek het leven Bill Cosby toe te lachen. Maar jaren later viel hij van zijn voetstuk toen hij door meerdere vrouwen werd beschuldigd van seksueel misbruik. Het lijkt inmiddels bijna alsof de acteur van rechtszaak naar rechtszaak leeft.

In 2018 werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van tussen de drie en tien jaar voor het aanranden van voormalig medewerker Andrea Constand. In de zomer van 2021 kwam hij alweer op vrije voeten, omdat het vonnis werd vernietigd wegens een vormfout.



Vrijdag werd Cosby opnieuw aangeklaagd. Zangeres Morganne Picard beschuldigt hem ervan dat hij haar tussen 1987 en 1990 meermaals heeft gedrogeerd en verkracht. Hierbij klaagt zij ook NBCUniversal Media, Kaufman Astoria Studios, Astoria Studios Limited Partnership II en The Carsey-Werner Company aan, omdat zij vindt dat zij Cosby’s gedrag hebben ’goedgekeurd en aangemoedigd’ door ’niets te doen om hem te stoppen’.

„Ze wisten en/of hadden moeten weten dat Cosby vrouwen seksueel misbruikte”, luidt de verklaring.

Picard zegt meerdere keren verkracht of seksueel misbruikt te zijn terwijl zij bewusteloos was. De zangeres zegt dat zij een keer zou zijn flauwgevallen na het drinken van een drankje dat Cosby haar had geschonken. Hierna vertelt zij naakt wakker te zijn geworden met pijn in haar vagina. De acteur zou haar zonder toestemming uitgekleed hebben.



De twee ontmoetten elkaar op de set van The Cosby Show in 1987, waar Picard door Cosby was uitgenodigd. Hij beloofde haar te helpen met haar carrière en wilde haar inhuren om te zingen in een aflevering van zijn show. Na de eerste ontmoeting bracht Picard tijd door met zijn familie, onder wie zijn vrouw Camille Cosby.

Picard verklaart Cosby te hebben gezien als een soort vaderfiguur. Zij eist nu een schadevergoeding van de acteur.

Playboy-model

Vorige maand werd Cosby ook al twee keer aangeklaagd. Eerst door voormalig Playboy-model Victoria Valentino. Zij beweert in 1969 te zijn gedrogeerd en verkracht door de acteur. Daarnaast hebben negen andere vrouwen, onder wie ook voormalig model Janice Dickinson, een zaak tegen hem aangespannen. Ook zij beweren seksueel misbruikt te zijn door Cosby.



In zijn carrière is Cosby al door zestig vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. De acteur heeft alle aantijgingen altijd ontkend.

Bron: Telegraaf