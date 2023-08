RTL | Openheid Joran van der Sloot? Zijn vele leugens op een rijtje

Joran van der Sloot (vandaag 36 jaar geworden) gaat mogelijk openheid van zaken geven over de vermissing van Natalee Holloway. Volgens misdaadverslaggever John van den Heuvel is er een deal in de maak met justitie in de VS.

Maar Van der Sloot en openheid, dat ligt wat moeilijk. Hij heeft zelf al eens toegegeven een notoire leugenaar te zijn. En als je zijn (bewezen) leugens ziet, is dat niets te veel gezegd.

Van der Sloot zit nu tijdelijk in de VS vast, waar hij verdacht wordt van oplichting van de familie van Natalee Holloway, het Amerikaanse meisje dat nooit meer werd gezien nadat Van der Sloot in 2005 voor het laatst contact met haar had. Hij is nooit veroordeeld in de zaak, maar is wel nog wel de enige verdachte. Hij is wel veroordeeld voor de moord op de Peruaanse Stephany Flores in 2010. Daarvoor zit hij een straf van 28 jaar uit in Peru.

Hij gaat straks terug naar Peru als de zaak die nu in de VS dient, klaar is. Als de mogelijke deal rondkomt, zou hij volledige opheldering van zaken moeten geven over de verdwijning van Holloway. Ook zou hij aan de leugendetector worden gezet. Dat lijkt geen overbodige luxe, als je ziet hoeveel (aantoonbare) leugens de Nederlander in het verleden verspreidde.

Liegen levert alleen problemen op

Een quote van Joran van der Sloot zelf, uit de tijd ver voordat zijn grootste leugens nog moesten komen: “Als ik iets heb geleerd, is het wel dat liegen misschien tijdelijk je problemen kan oplossen, maar dat het uiteindelijk alleen maar meer problemen oplevert.”

In 2007 schrijft Van der Sloot een boek (waarin hij zogenaamd openheid van zaken geeft, daar is-ie weer). Hierin beschrijft hij zelf zijn talloze leugens in zijn jeugd op Aruba. Deze waren nog redelijk onschuldig. Zo plukte hij tijdens zijn schooltijd op Aruba zijn huiswerk van internet. Verder schreef hij bij een tentamen geschiedenis alle antwoorden letterlijk over uit een boek. Hij werd gesnapt en kreeg een nul.

Van der Sloot had naar eigen zeggen veel vriendinnetjes op Aruba (‘Ik wilde een player zijn’), soms zelfs meerdere tegelijk. Hij bedroog ze naar hartenlust. “Melody kon het altijd heel goed zien als ik loog”, schreef hij in 2007 over een vriendinnetje nadat hij haar had verteld dat hij haar echt niet had bedrogen met een ander (dus wel).

Geld stelen en gokken

Hij loog ook volop tegen zijn ouders. Hij stal geld van zijn moeder om te gokken, terwijl hij beweerde dat hij ‘gratis’ pokertoernooien speelde in het casino. In werkelijkheid gokte hij voor veel geld. Zijn ouders stuurden hem hiervoor naar een psychiater.

Maar de hulp van de psychiater lijkt niet echt te helpen. Toen op Aruba de Amerikaanse studente Natalee Holloway in 2005 verdween, begon de grote leugenshow van Van der Sloot pas echt. De leugens over haar verdwijning zijn talrijk.

Bron; RTL Nieuws