PBC | Venezuela: Export naar Curaçao, Aruba en Bonaire bereikt honderdduizend kilo

CORO – De heropening van de maritieme grens tussen Venezuela en de drie ABC-eilanden heeft twee maanden na dato de honderdduizendkilo grens bereikt. Dat zegt de secretaris van Economie, Productie en Export van de Gouverneur van Falcón, Sergio Quintero.

Momenteel zijn er acht Venezolaanse schepen die de handel in verschillende producten mogelijk maken. Vier van deze schepen hebben een capaciteit van veertig tot zestig ton, terwijl de overige drie kleinere schepen zijn met een capaciteit van zeven tot acht ton, en er is één schip dat specifiek is voor het vervoer van vis en een capaciteit heeft van zes ton.

“Er zijn meer reizen naar Curaçao vanuit de ambachtelijke haven van La Vela, hoewel de drie havens, Tucacas, Guaranáo en La Vela, operationeel zijn. We zijn ook bezig met het regelen van vertrekken naar Curaçao vanuit Tucacas”, zei Quintero.

“Als het huidige tempo wordt voortgezet, is het mogelijk om historische cijfers te behalen van vijftien tot twintig schepen in het maritieme verkeer vóór het einde van dit jaar.”

Groenten en fruit

De eilanden vragen voornamelijk om fruit, groenten en andere producten zoals bananen, watermeloenen, avocado’s, tomaten en uien. Ook is er export geweest van plastic en droge lading, vooral naar Curaçao, dat in eerste instantie beperkingen kende.

Er wordt verwacht dat houtskool en bouwmaterialen zoals zand, steen, cement, ramen, aluminium profielen, enzovoort, ook worden toegevoegd aan het exportpakket.

Ook zuivelproducten worden geëxporteerd. Daaronder harde kaas, “telita” en “guayanés”, afkomstig van verschillende producenten uit het westen van Venezuela, waaronder Zulia, Trujillo, Mérida, Lara, Anzoátegui en natuurlijk Falcón.

Quintera zegt dat het belangrijk is dat de regering van Curaçao de verblijfsduur van de boten op de drijvende markt in Punda heeft verlengd van twee naar drie maanden.

Herstel

Quintero laat niet na te melden dat de inspanningen van de Bolivariaanse regering, geleid door president Nicolás Maduro en gouverneur Víctor Clark, hebben geleid tot de respectievelijke contacten en onderhandelingen met het Koninkrijk der Nederlanden voor de heropening, die nu een formele uitwisseling mogelijk maakt.

Op dit moment wordt alles aangepast aan de formalisering van de economische betrekkingen volgens internationale normen, en de scheepseigenaren raken langzaam vertrouwd met de nieuwe procedures en vereisten, zowel op het gebied van migratie als nautisch.

Quintero benadrukte dat elke actieve boot vijftien tot twintig directe Venezolaanse banen creëert, naast de indirecte banen die voortvloeien uit het vervoer van vracht, productiecentra, havens en de hele waardeketen.

Private sector

De functionaris benadrukte dat de exportactiviteiten worden uitgevoerd door de private sector, met ondersteuning van de overheid om de processen te vergemakkelijken.

Er zijn ook vergaderingen gehouden met vertegenwoordigers uit Mérida en Trujillo die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid om vanuit de regio te exporteren, evenals met internationale investeerders om de mogelijkheden te verkennen en acties te ondernemen om te verbeteren.

Bron: Persbureau Curacao