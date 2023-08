PBC | Echtpaar wordt achtervolgd door overvallers, vrouw gewond door kogels

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Vannacht is een vrouw geraakt door een of meer kogels, nadat ze met haar man vluchtte vanwege een overval. De politie kreeg melding van haar echtgenoot, dat hij op weg was naar het CMC.

De vrouw is inmiddels naar Colombia vervoerd voor medische behandeling. Haar toestand was zorgelijk.

Uit politieonderzoek is gebleken dat de daders eerder op de avond een auto van de eigenaar van een snèk aan de Comanchestraat hadden gestolen en daarmee later een overval wilde plegen op het echtpaar, dat in de auto wist weg te komen, maar achtervolgd werd door de overvallers.

In Groot Kwartier schoten de daders met een vuurwapen vanuit hun auto op de vluchtende auto van het echtpaar, waarbij de vrouw werd geraakt. De man reed door, waarna de overvallers met hun gestolen auto tegen een autowasserij aan de Kaya Wladimir “Coco” Balentien botste. Zij vluchtten te voet.

De gestolen auto is door de politie geconfisqueerd, en later ook het voertuig van het echtpaar dat meerdere kogelgaten had. De gewonde vrouw is met spoed naar Colombia vervoerd. Het stel heeft volgens de Vigilante twee minderjarige dochters en is eigenaar van een succesvol restaurant in Westpunt.

Bron: Persbureau Curacao