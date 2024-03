Democracy now! | Friday, March 8, 2024

In de Nacht van Caribisch Netwerk is antropoloog Francio Guadeloupe te gast bij presentator Guilliano Payne. Francio heeft op een flink aantal Caribische eilanden en in Europees Nederland gewoond en dat maakt hem een waar Koninkrijkskind.

Antilliaan

Hij gebruikt het woord Antilliaan nog steeds, ondanks dat veel mensen het niet meer gebruiken sinds de Nederlandse Antillen zijn ontmanteld. Maar het heeft nog steeds betekenis voor hem. Een Antilliaan accepteert in zijn optiek makkelijk diversiteit; etnische diversiteit, religieuze diversiteit. Het maakt niets uit wat je religie is of je seksualiteit, het is allemaal goed.

Tijdens zijn colleges aan de Universiteit van Amsterdam geeft hij zijn studenten de voormalige Antillen als voorbeeld van wat kosmopolitisch inhoudt: zes verschillende naties en men had toch iets met elkaar gemeen.

Held

C.L.R James is de held van Francio. Deze werd begin 20ste eeuw geboren in Trinidad en Tobago, en werd een van de belangrijkste Europese intellectuelen in de jaren twintig. James heeft ons geleerd dat we niet alleen naar de Franse of de Amerikaanse revolutie moeten kijken maar dat je deze moet begrijpen in relatie tot de Haïtiaanse Revolutie. Deze drie revoluties hebben ons een algemeen idee van mensenrechten gebracht. En het is in Haïti waar als eerste de slavernij werd afgeschaft in het Caribisch gebied.

Activist

Hij ziet zichzelf niet als een zwarte activist. Hij vindt het belangrijk om bij te dragen aan een ideologie die is ontstaan tijdens de revoluties: vrijheid, gelijkheid en broederschap. Elk mens is een mens en beter omgaan met de natuur. En meer economische gelijkheid. Bijdragen aan een betere wereld is hem met de paplepel ingegoten.

Zwart is niet zwart

Francio vindt respect voor de ander belangrijk en dat begint bij de geschiedenis van de ander kennen. De geschiedenis van een zwart persoon uit de Verenigde Staten is niet gelijk aan de geschiedenis van een andere zwart persoon. Je kunt een bijdrage leveren aan een strijd maar de realiteit van iemand uit Ghana is een andere.

Nieuwsgierig geworden? Beluister de hele uitzending terug.

Bron: NTR/CaribischNetwerk