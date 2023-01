Ingezonden | Onderdrukking tambú

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Ben Crul aan het woord.

De onderdrukking van de tambú kan Holland ogen openen. Vanaf 1960 toen ik als broekje op het nog steeds bestaande Pauluscollege in Rio Canario zat en mijn vader druk doende was met de bouw van de toen nieuwe waterfabriek in Mundu Nobo, ben ik van Curaçao gaan houden. Vele vele keren heb ik – maar nu als toerist – het eiland daarna bezocht zoals ook nu.

Ik dacht de meeste historische feiten wel te weten, de bekende en dierbare plekken kon ik dromen, maar een aankondiging in deze krant van 14 januari trok mij naar het Museo Tambú Shon Cola in Santa Rosa. In een indrukwekkende dansperformance liet Juersson Aldaïr Hermanus hier de historie zien van de zelfbewuste, ooit uit West-Afrika getransporteerde Curaçaoënaar met de tambú als bindende factor. Net zo indrukwekkend was het museum zelf en vooral de bijna vergeten oorsprong van de tambú en hoe machthebbers zowel vanuit de rooms-katholieke kerk als de door Nederland gestuurde overheid de tambú hebben proberen te ontmoedigen met allerlei wetten en verboden.

In het kader van de huidige discussie over de noodzaak van aanbieden excuses voor het slavernijverleden met het argument dat degenen om wie het gaat ‘toch allang dood zijn’, trof het mij dat dat niet klopt. Tot 60 jaar geleden was er beleid om de tambú – de uiting van zelfbewust Curacao – te onderdrukken. Veel oude Curaçaoënaars weten daar nog over te vertellen.

Het zou goed zijn als onze koning en zijn familie als zij op 1 februari Curaçao bezoeken zich – met de begeleidende Nederlandse pers – een beeld vormen van de repressie die veel langer heeft geduurd dan de datum van de afschaffing van de slavernij 150 jaar geleden. Dat geeft tenminste een voor en over Nederland en de rooms-katholieke kerk een realistischer beeld. De pontjesbrug kent onze koning nu wel.

Ben Crul,

Nederland