AntilliaansDagblad | Koninklijk bezoek vergt voorbereiding

Jongeren worden geïnstrueerd voor hun ontmoeting met koninklijke familie

Kralendijk – Over precies een week bezoekt de koninklijke familie Bonaire en dat is nu al goed te merken. Allerlei groepen zijn druk bezig met de voorbereidingen waarbij niets aan het toeval wordt overgelaten.

De weg die het koninklijk gezelschap volgende week aflegt wordt gangbaar gemaakt. Met man en macht zijn deze week de takken geknipt van de Kaminda Sorobon en in de bebouwde kom van Kralendijk maakt de veegmachine overuren om het zand van het wegdek te verwijderen. Zelfs de parkeerplaats van het vliegveld is onder handen genomen. Dit alles om een goede indruk te maken op het koninklijk Paar en prinses Amalia. Voor een groot aantal kinderen gaat het een onvergetelijke ervaring worden maar er moet nog wel even wat gebeuren. De Junior Rangers van Stichting Natuurparken Bonaire (Stinapa) staan ingepland voor de zaterdagmiddag wanneer er een bezoek wordt gebracht aan Sorobon en de mangroven. Nadat een groep surfkids hun vaardigheden aan het gezelschap hebben laten zien is Stinapa van drie uur tot half vijf aan de beurt.

Deze week is er aan de Junior Rangers uitleg gegeven over het protocol. Alles gaat volgens zeer precieze regeltjes. Waar moet je precies staan, wat mag je wel en niet zeggen of doen en welke kleding moet je dragen? Er mag drinken worden meegenomen maar niet in plastic flessen voor eenmalig gebruik. De jongeren in de leeftijd van dertien tot twintig jaar mogen alleen iets zeggen tegen de koninklijke familie wanneer ze door een van hen worden aangesproken. De koning en koningin worden aangesproken met majesteit en prinses Amalia simpelweg met prinses Amalia. De kleding moet aan precieze voorwaarden voldoen en de kleding van degenen die een specifieke taak hebben gekregen, verschilt van de rest. Belangrijk is dat er een blauwe korte broek wordt gedragen die niet te kort is, geen spijkerstof en egaal donkerblauw.

Vandaag is de generale repetitie op Sorobon. Iedereen moet precies doen wat er volgende week van hem of haar wordt verwacht. De route die wordt afgelegd en de informatie die aan het koninklijk paar en prinses Amalia wordt verstrekt is aan een strikt (tijds)pad gebonden. Er wordt uitleg gegeven over het Junior Ranger programma.

Bij vijf foto’s die in een tent staan opgesteld wordt iets verteld en er is een fotomoment waarbij alle Junior Rangers met de bezoekers op de foto worden gezet. Daarna vertrekt het gezelschap per boot naar de mangroven met in het kielzog de lokale en internationale pers. Bij Lac wordt een korte tocht gemaakt door de kanalen en wanneer de boten terugkomen bij Sorobon staat iedereen weer op zijn of haar plek in afwachting van het vertrek van de gasten. Pas wanneer de bussen om half vijf vertrokken zijn kan iedereen opgelucht ademhalen en ontspannen.

Bron: Antilliaans Dagblad