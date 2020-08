Meer tienermoeders | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Er is de afgelopen maanden van verplicht binnen blijven een toename zichtbaar van – ongewenst – zwangere tienermeisjes. Deze tieners, onder wie enkele 14- en 15-jarigen, zijn inmiddels een paar maanden zwanger en zullen tegen het eind van het jaar bevallen.

Dat meldt de Stichting tegen Kindermishandeling desgevraagd. Voorzitter Coraline Kooistra schat het aantal minderjarige meisjes tot negentien jaar dat in verwachting raakte tijdens de verplichte lockdown in de coronatijd op veertig. Kooistra komt met de meisjes in aanraking na meldingen, en tijdens het uitdelen van voedselpakketten.

Ze ziet ze met name in wijken als Santa Maria, Seru Fortuna, Souax, Santa Martha en Buena Vista. Kooistra: ,,Het was opvallend dat de meisjes zelf om extra voedsel vroegen”, zegt ze.

Eenmaal met de tieners in gesprek bleken ze vaak al een paar maanden in verwachting te zijn. Overigens zijn er mogelijk gevallen van ‘carnavalsbaby’s’ bij, weet Kooistra. In deze periode is ook ieder jaar een toename van zwangerschappen bij jonge meisjes te zien. Meestal is de vader dan onbekend, aldus Kooistra, die de Stichting tegen Kindermishandeling oprichtte in 2005.

Het probleem is dat tijdens de lockdown grote ‘extended’ families hun – te kleine – huis niet uit konden, aldus de voorzitter. ,,Ouders raakten depressief vanwege werkloosheid en honger.”

Het kwam ook wel voor dat de meisjes zich prostitueerden voor geld, weet ze. Sommige tieners hebben niet eens door dat ze zwanger zijn omdat ze niet de link legden tussen seksuele handelingen en zwangerschap. Velen weten niet dat seks met een oudere man strafbaar is. Soms zijn ze gewend noodgedwongen met meer mensen in een bed te moeten slapen.

In enkele gevallen raakten de meisjes zwanger van hun vriendje. Ook komt het voor dat het om een oudere man gaat, die al dan niet familie is van de tiener. Wie de vader van hun kindje is, willen de meisjes in de meeste gevallen niet kwijt, wat een oorsprong kan hebben in gevoelens van schaamte, aldus Kooistra. ,,Het is nog steeds een taboeonderwerp.” Of de meisjes abortus overwegen is een lastige kwestie, vooral in deze coronatijd.

,,Soms vindt de moeder van de meisjes dat het kind mag komen. Dan willen de moeders graag oma worden”, vertelt Kooistra. Abortus plegen kan tot drie maanden, maar er gaan ook vrouwen en meisjes die langer zwanger zijn naar Colombia voor een abortus, aldus Kooistra, maar dat is nu in deze periode niet mogelijk, ook omdat er niet kan worden gevlogen naar dat land.

De stichting probeert aan de aanstaande tienermoeder altijd informatie te verstrekken over de gevolgen van de komst van een baby. De voorzitter: ,,Ik leg dan uit dat het een kind zal worden waar wij met z’n allen voor moeten zorgen omdat in deze families geen geld is voor nog een mondje dat gevoed moet worden.” Ze weet uit ervaring dat deze baby’s niet zelden worden verwaarloosd. Als de baby er eenmaal is, assisteert de stichting met spullen en voedsel. ,,We richten ook wel een kamer in met een wieg en kinderkleertjes als dat nodig is.”

