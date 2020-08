Truckeigenaren eisen inzicht | Antilliaans Dagblad

Steven Martina: Geen reden aanpassen brandstofmarges

Willemstad – Op dit moment is er geen dringende reden om de brandstofmarges die worden doorberekend aan Curoil en aan de pomphouders aan te passen.

Dat heeft Bureau Telecommunicatie & Post (BT&P) volgens minister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling laten weten aan de regering. Dat zei Martina gisteren op straat bij het Waaigat in antwoord op vragen van de actievoerende truckeigenaren.

De vrachtwagenchauffeurs protesteren tegen de verhoging van de brandstofprijzen deze maand. Een liter diesel (Gasoil LSD) is met 1,466 gulden tien cent duurder dan in juli.

Dan blijkt dat er al eerder overleg is geweest met de bezorgde vrachtwagenbezitters die vraagtekens zetten bij de marges van Curoil en van de pomphouders die zijn doorberekend in de brandstofprijs. In vervolg daarop heeft de regering advies gevraagd over een mogelijke aanpassing van de marges die in de tarieven zijn opgenomen.

,,Ik heb vrijdag uitgelegd dat die elke drie jaar herzien worden en zo nodig aangepast. Dat is vorig jaar gebeurd en kan nu alleen als sprake is van bijzondere omstandigheden”, zegt Martina. Woensdag heeft de regering het advies van BT&P ontvangen dat luidt dat de omstandigheden op dit moment een aanpassingen van de marges voor Curoil en de pomphouders niet rechtvaardigen.

De regering is nog in afwachting van een oordeel van Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ). Martina wijst erop dat de overheid het bestaande beleid niet zomaar zonder steekhoudende argumenten kan veranderen. Dat druist in tegen de principes van good governance.

De MEO-minister toont begrip voor de situatie van de actievoerders. ,,De dieselprijs is gestegen en dat raakt eigenaren van heavy trucks.” Tegelijkertijd wijst hij erop dat de verhoging, ‘alle omstandigheden in ogenschouw nemend, in de huidige context acceptabel is’.

Volgens Martina zijn de brandstofprijzen op dit moment ‘niet excessief hoger’ dan de periode van voor de wereldwijde uitbraak van Covid-19. Even nazoeken leert dat het toch nog steeds om een stijging van in ieder geval zes cent gaat. Een liter diesel kostte vorig jaar november 1,40 gulden en zakte in december en januari naar 1,38 gulden.

Nadat minister Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling hun verzoek inwilligde en hen te woord had gestaan, hebben de truckeigenaren gisteren hun actie afgebroken. Punda was gisterochtend enkele uren niet bereikbaar via de De Ruyterkade.

Zo’n vijftien zware vrachtwagens barricadeerden gisterochtend de weg langs het Waaigat naar Punda. De truckers werd daar een halt toegeroepen door de politie. Zij eisen onder andere inzicht in de verschillende componenten waaruit de diesel die op het eiland te koop is, wordt opgebouwd en dat willen zij ‘zwart op wit’ hebben. Het document met een overzicht van de dieselcomponenten is, zoals eerder afgesproken, gemaild.

De MEO-minister stelt de actievoerders tevreden. Want eerder overleg of niet, de minister moest nu maar eens openlijk voor de camera’s uitleg geven over de brandstofprijzen, zodat ‘de bevolking het kan horen’.

,,Beslissingen worden daarbinnen, achter de muren van Fòrti, genomen, zonder dat men onze problemen werkelijk begrijpt”, zegt woordvoerder Vrutaal tegen minister Martina nadat die op verzoek van de actievoerders naar de De Ruyterkade is gekomen.

Bron: Antilliaans Dagblad