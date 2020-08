Staten Aruba wijzen eisenpakket Nederland af | Antilliaans Dagblad

Oranjestad – In zeldzame eensgezindheid hebben de Staten van Aruba gisteren de voorwaarden die Nederland stelt voor het verkrijgen van financiële steun, van de hand gewezen. Met een oplossing voor de financiële problemen, kwamen ze echter niet.

Het parlement had gisteren de kans om minister-president Evelyn Wever-Croes vragen te stellen over de laatste ontwikkelingen rond de stagnerende financiële hulp uit Nederland.

De bewindsvrouw wond er geen doekjes om: ,,Covid-19 heeft onze economie gebroken en we kunnen niet zonder hulp overeind komen. De pijn van de bevolking is reëel en die moeten we verlichten. Financiële steun kan daarbij helpen.”

Wever-Croes gaf duidelijk te kennen dat de regering in een lastige spagaat zit, omdat Nederland nauwelijks te vermurwen is om de voorwaarden voor een nieuwe lening te versoepelen. Vooral het verscherpte toezicht is een heikel punt. ,,De nieuwe bestuurlijke entiteit krijgt te grote bevoegdheden. We hebben lang gestreden voor onze status aparte. Dat zit in ons DNA. Juist de status aparte heeft ons veel gebracht en dat laten we ons niet zomaar afnemen.” Ze vroeg de Statenleden te laten weten of de regering de Nederlandse eisen moet accepteren, en als ze daar tegen zijn, alternatieven te bedenken om aan geld te komen.

Hoe precair de financiële situatie is, vertelde de directeur van Directie Financiën, Derrick Werleman. ,,We hebben de afgelopen maand met kunst en vliegwerk het hoofd boven water weten te houden, inclusief het uitbetalen van de loonsubsidie en andere steunpakketten. De economie leek weer een klein beetje op gang te komen, toen we te maken kregen met een tweede besmettingsgolf. Het geld is nu gewoon op. Tot het einde van het jaar hebben we een half miljard florin nodig en de enige manier om daaraan te komen is lenen in Nederland.”

Het enige lichtpuntje daarbij is volgens Werleman dat Aruba de vervallende schulden kan herfinancieren tegen een of twee procent rente. ,,Dat scheelt al gauw 82 miljoen aan rente.” Op de korte termijn heeft het Land echter 100 miljoen florin nodig, anders loopt alles in september al helemaal mis. Hoe Aruba daaraan moet komen, vonden de Statenleden het probleem van de regering.

Bron: Antilliaans Dagblad