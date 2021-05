Telegraaf | ’Vakantie naar Aruba en Curaçao mag ook weer’

Yteke de Jong en Koen Nederhof

AMSTERDAM – Het reisadvies voor Aruba en Curaçao gaat op geel. Dat bevestigt het Arubaanse bureau voor Toerisme. Eerder deze week werd al bekend dat we ook weer naar Bonaire kunnen reizen vanaf volgende week.

Maandenlang stond het reisadvies voor de Caribische eilanden op oranje, net als voor de rest van de wereld. Dat betekende dat alleen noodzakelijke reizen werden toegestaan en toeristische tripjes uit den boze waren. Vanaf zaterdag mogen toeristen weer naar Aruba en Curaçao reizen. Volgende week woensdag gaat Bonaire weer ‘open’, zo bevestigt een woordvoerder van het Arubaanse bureau van Toerisme aan De Telegraaf.

Topman Steven van der Heijden van Corendon bevestigt dat ’Curaçao weer open gaat’ en meldt vrijdag een ’stormloop’ op hotelbedden op Bonaire. „Er ontstaat een heuse luchtbrug naar Caribisch Nederland.”

KLM en TUI vliegen vanaf Schiphol op Caribisch Nederland. In principe kunnen de eerst vakantiegangers meteen gaan, als de eilanden op geel gaan, zegt TUI. „We staan in de startblokken. De eerstvolgende vluchten naar Caribisch Nederland gaan volgende week donderdag en zondag. Daarna zullen wij de frequenties opvoeren. We weten dat er veel vraag is naar deze bestemmingen met deze snelle uitbreiding komen we daaraan tegemoet”, zegt woordvoerster Petra Kok van TUI.

KLM wil nog niet vooruitlopen op de officiële bekendmaking, maar een woordvoerder meldt dat de luchtvaartmaatschappij een herstart van het toerisme zal opvangen met de bestaande dienstregeling. Momenteel voert KLM twaalf vluchten per week uit naar Caribisch Nederland.

Van Bonaire werd eerder deze week al bekend dat het reisadvies voor Bonaire zou wijzigen. In een brief aan de Tweede Kamer meldden ministers De Jonge, Ollongren en Grapperhaus dat Bonaire niet langer als hoogrisicogebied wordt gezien, en dus is het niet langer nodig om een negatief testbewijs te overleggen of in quarantaine te gaan.

Hoe dan ook is het goed nieuws voor het toerisme op de eilanden. Toerisme is een belangrijke kurk waar de economie van ABC-eilanden op drijft.

Europa

Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt in de nacht van vrijdag op zaterdag om 01.00 uur bekend welke landen een versoepeld reisadvies krijgen. Tot 15 mei geldt het algemene reisadvies om niet naar het buitenland te reizen, maar vanaf zaterdag komt er weer een reisadvies per land.

De reisadviezen zijn te zien op de website wijsopreis.nl. Te verwachten is dat landen als Portugal en Finland weer een geel reisadvies krijgen. Dat houdt in dat men er waakzaam moet zijn maar reizen ernaartoe niet langer wordt afgeraden. Ook Spaanse eilanden zoals Ibiza en Mallorca, en Griekse eilanden in de Egeïsche Zee zouden ervoor in aanmerking komen. Het vliegverbod naar Zuid-Amerika, India en Zuid-Afrika is verlengd tot 1 juni. Daardoor kunnen er vooralsnog geen toeristen naar bijvoorbeeld Suriname.

Bron: Telegraaf