PBC | Verbazing over inhouden coronasteun Sint-Maarten

DEN HAAG – Verschillende partijen hebben met verbazing gereageerd op het besluit van staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties om voorlopig geen extra coronasteun aan Sint-Maarten uit te betalen.

De demissionair staatssecretaris houdt de steun in omdat het wanbestuur van het vliegveld van het eiland nog steeds niet is opgelost. Onder meer de ChristenUnie en de PvdA vragen zich af of dit wel legitiem is. D66-Kamerlid Jorien Wuite vindt ook dat “de doelpalen worden verschoven” in de afspraken met Sint-Maarten.

Knops noemt dat beeld van de verschuivende doelpalen “pertinent onjuist. Er is geen gebrek aan doelen, er is een gebrek aan resultaten.” Bovendien is het volgens hem niet zo dat de steun volledig wordt stopgezet, maar alleen gepauzeerd wordt.

