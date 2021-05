Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Na het Renaissance heeft ook Avila Beach een Travelers’ Choice Award binnengesleept. Ze zijn tot winnaar uitgeroepen in de categorie ‘Best of the Best’.

De Award is gebasseerd op reviews van gasten. Het Avila wordt vooral gewaardeerd voor de service ondanks de lastige omstandigheden van afgelopen jaar.

Bron: Persbureau Curacao