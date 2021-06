NTR | Ondanks onderzoeken en berispingen twijfels over integriteit politie en OM Bonaire

KRALENDIJK- “Ik heb geen enkel vertrouwen meer in de politie. Een al moeilijke periode werd ons moeilijker gemaakt”, zegt Simonus. Zijn partner overleed tijdens een dodelijk verkeersongeluk.

De bestuurder van de andere auto reed bijna drie keer harder dan de toegestane maximumsnelheid. “Ik heb bij de politie en het Openbaar Ministerie (OM) moeten knokken voor rechtvaardigheid”, aldus Simonus.

Geen transparantie

Edward Winkel erkent het lage vertrouwen in de politie en het OM onder de Bonairianen. Hij is strafadvocaat op Bonaire. “Ik maak deel uit van de samenleving dus ik hoor de geruchten en merk de onrust. Instanties komen niet gelijk naar voren met informatie dus de burger heeft vraagtekens”, zegt hij.

Lid van de eilandsraad Clark Abraham vindt dat de politie en het OM niet integer en transparant zijn. “Op dit moment is er een onderzoek gaande naar een officier van justitie. Pas toen dit na twee weken naar de media is gelekt, hebben ze een persbericht gestuurd. Waar blijft de transparantie?”, vraagt hij zich af.

Het OM weerlegt dit en benadrukt dat zij wel degelijk integer en transparant is. “Dit blijkt uit dat we een officier uit een ander land het onderzoek laten leiden en we rechercheurs van de rijksrecherche hebben gevraagd om het onderzoek uit te voeren. De procedure is dat na een aangifte indien nodig een onderzoek volgt en na kennisneming van de resultaten van zo’n onderzoek volgt een beslissing. Er is in dit geval niet afgeweken van deze procedure”, zegt Ton Maan. Hij is de procureur-generaal van Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

‘Kromstraat’

Voor Abraham is het hele rechtssysteem onbetrouwbaar. “Ik kwam persoonlijk in aanraking met justitie. Dus ik weet uit eigen ervaring hoe selectief ze zijn.” In 2018 is hij veroordeeld voor huisvredebreuk, belaging en mishandeling. “De officier van justitie die zijn zaak behandelde was bevriend met de aangever. Bonaire heeft geen rechtstaat maar een ‘kromstaat’.”, zegt Abraham.

Sinds april dit jaar loopt er een onderzoek naar het vermoedelijk door de politie online brengen van een seksfilm. Deze persoonlijke film bevond zich op de telefoon van een vrouw die in hechtenis werd genomen.

“Het onderzoek is bijna afgerond. Er zijn sterke aanwijzingen dat de vrouw zelf de video heeft verspreidt”, zegt Miluska Hansen. Zij is woordvoerder van Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN).

“Er is altijd een groep die pro politiewerk is, maar zijn ook mensen die minder blij zijn met ons”, zegt Hansen. Maar de politie heeft niet het gevoel dat ze in een negatief daglicht staan, aldus Hansen.

Twee politieagenten zijn op non-actief gezet in een andere zaak. Dit naar aanleiding van onregelmatigheden tijdens een aanhouding. “Ik heb een opname gezien waarop deze twee agenten onnodig geweld hebben gebruikt tijdens de arrestatie”, zegt iemand die nauwe banden heeft met de aangever. Ze blijft liever anoniem. Er loopt, ook in deze zaak, een intern onderzoek. Dit heeft de woordvoerder van de politie in een persbericht op 23 april laten weten.

“Vaak kunnen de politie en het OM niet in het openbaar treden, in belang van een onderzoek. Hierdoor schep je de indruk dat je niet transparant bent”, dit zegt Jan*. Hij werkt bij justitie en blijft ook liever anoniem.

Jan* vindt dat de politie en het OM moeite moeten doen om het vertrouwen van de burgers te herstellen. “De burger moet beseffen dat wij ook mensen zijn en fouten kunnen maken.” Hij vind dat de politie en het OM vaker in het openbaar moeten optreden met informatie. “Uiteindelijk komt het erop neer dat je soms moet laten zien wat er zich achter de gordijnen afspeelt. Maar ja, niet iedereen denkt hier hetzelfde over”, zo zegt hij.

Ombudsman wel tevreden over klachtenbehandeling

Ombudsman Reinier van Zutphen heeft op 8 februari laten weten tevreden te zijn over de klachtenbehandeling bij de politie. Over de klachtenregeling bij het openbaar ministerie is nog geen rapport.

Toch twijfelt Abraham aan de klachtenbehandeling. “Sinds 2016 gaat het OM buiten haar boekje en een klacht indienen heeft geen zin. Ze beschermen altijd hun eigen hachje. Ons dekt ons”, zegt hij. Het enige wat de burger kan doen is onrechtvaardigheid openbaar maken, vind hij. “Wat kan de ombudsman doen? Weer een ander rapport maken met aanbevelingen? En dan?”, zegt Abraham sceptisch. “Ik heb vaker dit onderwerp in de eilandsraadvergadering ingebracht.”

Op Bonaire is justitie de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid, maar Abraham vindt dat het bestuurscollege zich hiermee moet bemoeien. “Het wordt tijd dat de gezaghebber de Nederlandse minister van justitie om opheldering vraagt.”

Voor het Openbaar Ministerie begint het herstellen van het vertrouwen met meer toegankelijk worden voor de burgers. “In de coronatijd werd het contact met de burgers minder. We beseffen hoe belangrijk dit is’, zegt Roderick Gouverneur. Hij is de woordvoerder van het OM. Ze willen in toekomst met campagnes komen om de samenleving en het OM dichter naar elkaar te brengen. “Het staat nog in de planning dus ik kan er niet veel over zeggen.”

Hij benadrukt dat het vertrouwen van de burgers voor het OM wel degelijk belangrijk is. “Tenslotte is het OM er om een ieder bij te staan.”

*Naam bekend bij de redactie

Bron: NTR/CaribischNetwerk