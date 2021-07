AntilliaansDagblad | Winair bungelt op randje van faillissement

Willemstad/Philipsburg – Luchtvaartmaatschappij Winair op Sint Maarten, met een minderheidsaandeel van circa 8 procent in handen van de Nederlandse staat, is opnieuw in onderhandeling met Nederland over aanvullende financiële steun.

Het vliegbedrijf, met het Land Sint Maarten als meerderheidsaandeelhouder, bungelt wederom – of misschien beter: nog steeds – aan de rand van faillissement. Door de Covid-19-crisis, die al sinds maart 2020 huishoudt, vliegt Winair momenteel op slechts 20 procent van de capaciteit. Anders gezegd: het luchtvaartbedrijf is 80 procent van de inkomsten verloren.

Rond de afgelopen jaarwisseling kreeg Windward Islands Airways International nv nog lucht door een hypothecaire lening van de Nederlandse Staat van 3 miljoen dollar. ,,Het waarborgen van de connectiviteit van de Caribische delen van het Koninkrijk”, zo werd in Den Haag het besluit toegelicht.

- Advertentie -

De lening werd verstrekt met als onderpand het luchthavengebouw van Winair. Het bedrag werd deels gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (1 miljoen euro) en deels door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (circa 1,7 miljoen euro).

Maar het geld is op, want de vliegmaatschappij heeft weer een kapitaalinjectie nodig. In een persbericht meldt Winair dat hierover ‘momenteel wordt onderhandeld met Nederland’. De overheid van Sint Maarten, die ruim 92 procent bezit, is niet in staat financiële steun te verlenen aangezien het Land zelf kampt met een aanzienlijk liquiditeitstekort.

In april 2020 trof het management, met directeur Michael Cleaver aan het hoofd, gelijk besparingsmaatregelen. Zo werd 25 procent salaris ingeleverd in ruil voor evenveel arbeidstijdverkorting. In werkelijkheid is er echter nog veel minder werk. Doel was om zo lang mogelijk het hoofd boven water te houden met de beperkt beschikbare cash.

Zonder aanvullende liquiditeit, zonder de lening van Nederland, zou een bankroet onvermijdelijk zijn. Aldus de directie. Die situatie dreigt opnieuw. Daarom wordt een voortgezet loonoffer gevraagd van niet alleen de piloten, maar ook van het grondpersoneel, de managers, directie en commissarissen. De vliegers, vertegenwoordigd door de vakbond Wicsu/PSU, verzetten zich hier echter tegen. Winair kampte al en kampt nu nog meer met een negatief eigen vermogen.

Het Bovenwindse Winair vliegt ook naar de Benedenwindse Eilanden. Op het moment nog twee keer per week (maandag en vrijdag). Vanaf 5 juli wordt dat driemaal per week (woensdag komt erbij); anders dus dan Curaçao Airport Partners (CAP) onlangs nog meldde dat het zou gaan om vier wekelijkse vluchten.

De verbindingen op maandag en vrijdag gaan door naar Aruba, na een tussenstop op Curaçao, en keren vervolgens terug naar Sint Maarten met een tussenlanding op Curaçao. De woensdagvlucht zal doorvliegen naar Bonaire, na een tussenstop op Curaçao, en keert vervolgens terug naar Sint Maarten met een tussenlanding op Curaçao. Aldus de lokale vertegenwoordiging van Winair desgevraagd.

De vliegverbinding met de ABC-eilanden wordt uitgevoerd met een toestel van partner Air Antilles, met het Franse eiland Guadeloupe als thuishaven, waarmee een wetleaseconstructie is overeengekomen.

Deze vluchten bieden tevens de mogelijkheid om Saba en Eustatius te verbinden met Curaçao, Aruba en Bonaire; zowel op de heen- als terugvlucht. Wetlease betekent vliegtuig, bemanning, onderhoud en verzekering. In dit geval van Air Antilles.

Bron: Antilliaans Dagblad